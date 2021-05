Smart working “con vista”? In Emilia-Romagna ce n’è per tutti i gusti

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 17:00

C

L’Emilia-Romagna offre la possibilità di vivere uno smart-working esperienziale

In “vacanza” si lavora meglio

La Casa delle Favole : nel villaggio di sasso dei boscaioli fra i castagneti a Ferriere

La Casa delle Favole è un villaggio di case in pietra, un tempo dimore di carbonai e taglialegna. Fonte: Facebbok

Castello di Compiano : in un castello nel borgo dei girovaghi

Il Castello di Compiano si trova sull’Appennino Parmense. Fonte: Facebook

La Razza : una fattoria del 1700 sulla Via Emilia con animali e vigneti a Reggio Emilia

La Razza è una tenuta a 9 km da Reggio Emilia

Ostello Podesteria : nella foresteria artistica di un borgo seicentesco

La sala del camino dell’Ostello Podesteria di Gombola. Foto: Contini

Villaggio della Salute Più : villaggio termale sulle colline di Bologna

Villaggio della Salute Più è un villaggio termale con Aquapark termale estivo

Hotel Rurale Cannevi : un vecchio casone di pesca nella laguna del Delta del Po

La Rocca : sotto la vetta cantata da Dante

L’albergo con vista sulla Torre cantata da Dante è l’Hotel La Rocca

Vecchio Convento : un nobile palazzo ottocentesco

Al Vecchio Convento è albergo diffuso e ristorante a Portico di Romagna

Zona Cesarini Beach : in spiaggia guardando il mare

La Pescaccia : villaggio glamping sulle colline

La Pescaccia è un villaggio glamping sulle colline di San Clemente. Fonte: Facebook

on la modalità delloper cambiare temporaneamente vita. Le proposte di “workation” (da work + vacation) in villaggi di sasso, castelli medioevali, casoni di pesca, fattorie sulla Via Emilia, parchi termali, luoghi danteschi, borghi trasformati in alberghi diffusi, tende da glamping e spiagge.Ti congedi dal tuo capo al termine della “call”, richiudi il lap-top, ti guardi intorno e… sei in vacanza. La modalità di lavoro da remoto ha aperto nuove frontiere per il turismo. Il grande fenomeno di questa estate 2021 sarà quello che gli inglesi chiamano workation (work +vacation), cioè lavorare per la propria azienda, connessi da un posto di vacanza.L’Emilia-Romagna offre la possibilità di vivere uno. Luoghi inconsueti, che aiutano a concentrarsi meglio e a produrre di più, rispetto all’ufficio con le finestre sempre chiuse per l’aria condizionata. Tutte le realtà che propongono soggiorni per lo smart-working hanno wi-fi gratuito, comodi tavoli da lavoro e stampanti.(Pc) in Val Nure, 50 km da Piacenza. Qui c’è, un tempo dimore di carbonai e taglialegna., dotato di tutto quello che serve per lavorare da remoto: wi-fi, stampanti, ma anche biciclette, sdraio e tavoloni lungo il fiume che costeggia il paesino. Otto edifici, con vista sulle montagne, con uso cucina, tutti recuperati con materiali autoctoni. Pernottamento e prima colazione da 55 a 110 euro al giorno.In Emilia-Romagna torreggiano tanti castelli, dove si può dormire e lavorare da remoto grazie a potenti sistemi wi-fi (spesso, lo spessore dei muri di queste fortezze è difficilmente permeabile al segnale)Uno di questi è i. Il borgo, 50 abitanti, è uno più belli d’Italia, attraversato da vicoli lastricati di pietra ed edifici dai tetti in ardesia.: un tempo tanti giovani montanari in cerca di fortuna partivano verso ogni parte d’Europa per suonare alle fiere di paese. Il panoramico maniero offre un’esperienza unica. Ci si collega in smart working nella corte interna e nella sala biliardo. Camera doppia con colazione partire da 150 euro., e circondata da 150 ettari di vigneti, coltivazioni biologiche di farro e cereali, allevamenti e animali da cortile, accoglie chi vuole trasferirsi per un po’ nella campagna padana.“La Razza” è una tenuta a 9 km da Reggio Emilia.Si lavora nelle camere con vetrate o all’aperto con vista sui vigneti. Spento il computer, si può giocare a golf, abbronzarsi in piscina, noleggiare un e-bike, passeggiare in pedecollina, curiosare nel negozio della fattoria. C’è anche un’area camper con wi-fi. Doppia con colazione da 140 euro.Si può scoprire uno degli ultimi mulini ad acqua, ancora oggi in attività,abbracciato ad un castello dell’XI secolo, sull’Appennino a un’ora da Modena.Il mulino sfrutta canali e chiuse del torrente per macinare cereali e castagne. Qui fra boschi e montagne c’è l’Ostello Podesteria di Gombola, residenza per artisti, ma aperto anche al pubblico.La formula prevede anche scambi con gli abitanti del luogo. A giugno casa con cucina per due persone per una settimana, ha il costo indicativo di 350 euro.Se si sente il bisogno di staccare dallo smart working casalingo, sul primo Appennino Bolognese, c’è la pLa struttura offre una postazione di lavoro, rete wi-fi, prese elettriche, ambiente sanificato, spazi nel verde. Si pranza con prodotti biologici e si può scegliere uno dei 55 itinerari tracciati e georeferenziati da fare a piedi, in bici o in e-bike.Postazione + light lunch 12 euro. Postazione + light lunch + ingresso terme 29 euro. Possibilità di pernottamento nei piccoli casolari dell’albergo diffuso., dove si possono incontrare famigliole di fenicotteri rosa, è la proposta per uno smart working nella pace.Si trova nell’oasi di Canneviè a Volano di Codigoro, nel ferrarese, in un ambiente di lembi boscosi e specchi d’acqua. Il sentiero che parte dall'hotel si snoda tra canneti, aree umide e postazioni di legno per osservare gli uccelli.Si può partire a piedi o in bicicletta (si noleggiano in hotel), oppure in barca (un imbarco è all'ingresso) per il bosco della Mesola, l'abbazia di Pomposa, Comacchio e il mare. Wi-fi, tavoli, fotocopiatrice a disposizione. Doppia con colazione da 80 euro.È l’esperienza che si vive, dove nel 1300 fu ospitato Dante.Il Sommo Poeta conosceva il fondatore di Brisighella, Maghinardo Pagani da Susinana. Maghinardo aveva bisogno di una torre di avvistamento sulla strada fra Firenze e Faenza. Costruì l’edificio sul cocuzzolo dove oggi svetta la Torre dell’Orologio: fu il primo nucleo del borgo.. Ci sono Wi-fi, stampante e tavoli in tutta la struttura: in camera o nel balcone, in una sala dedicata, nel terrazzo panoramico, nel porticato. Tariffe con prima colazione partono da 68 euro in singola.. Succedea Portico di Romagna (Fc), borgo medievale sugli Appennini, affacciato su un fiume e circondato dalla natura, a 45 minuti da Forlì.L'edificio principale è una residenza nobile del XIX secolo. Le camere sono in paese fra la torre e la strada che porta al ponte medievale della Maestà. Si possono intraprendere sentieri diversi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Monte Falterona. Il Palazzo Portinari nel centro del borgo era la casa di Folco Portinari, padre della Beatrice di dantesca memoria. Singola, mezza pensione 95 euro. Singola e prima colazione: 60 euro.Sui 110 km della Riviera della Romagna tutti gli stabilimenti balneari hanno una potente rete wi-fi, tavoli e sedute a disposizione, spesso anche una stampante e uno staff disponibile per ogni necessità.La rete internet è presente anche in molte spiagge libere come per esempioda spiaggia stile anni Trenta. Ci si può accomodare ai tavoli del chioschetto e lavorare in smart working guardando le onde del mare. Bisogna solo portarsi un telo da mare per la pausa relax (e il computer!).Questo camping di lusso,(Rn) intorno a un piccolo lago, a due passi da Rimini e Riccione sulle colline romagnole che guardano il mare.La struttura è dotata di rete wi-fi, e può ospitare chi vuole unire il lavoro in smart- working, in camera o in terrazzo, al relax nelle piscine con acqua riscaldata, le passeggiate in pineta, il divertimento nelle spiagge della riviera a pochi minuti di auto. Tariffe a partire da 100 euro.