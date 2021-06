Design, cibo, cultura e natura: Cortina riparte per un’estate da vivere in sicurezza

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 13:15

La bella Cortina d’Ampezzo è pronta a ripartire per l’estate 2021

Cortina zona bianca, non solo per la neve



Un sostegno reale e diretto agli albergatori

Campagne di promozione mirate. Cina tra i primi obiettivi

Cortina, con Milano, capitale del design

Tanti gli eventi in programma

Sport e cultura in un’estate di eventi

che si preannuncia piena di eventi, attività, gusto, natura in piena sicurezza. Anzi, in verità, la stagione estiva èche, di fatto ha aperto i primi alberghi a maggio. E ora, via via si aggiungeranno gli altri, come spiega, presidente dell’Associazione Albergatori Cortina: «».». E i motivi sono presto detti: da una parte «», dall’altra, naturalmente, qui sono stati, e non ultimo, è sempre bene ricordarlo, ci si può liberamente muovere dalle altre Regioni per raggiungere Cortina (in più che da).E se il “bianco” a Cortina di solito fa venire in mente la neve, che quest’anno, ironia della sorte è caduta copiosa, nonostante non si potesse sciare, è comunque il colore tanto atteso per l’etate 2021: «– ricorda, assessore a Fondi Ue, turismo, agricoltura e Commercio Estero della Regione Veneto – E quindi un’ulteriore boccata di ossigeno per turisti e operatori – La macchina del turismo e dell’accoglienza di Cortina, come di tutte le montagne venete, si sta finalmente avviando verso la “normalità”. O».E, a proposito di prenotazioni,, a cui possono aderire tutte le strutture ricettive regolarmente registrate nell’anagrafe della Regione Veneto “Rvt”. Il tutto senza nessun feed o commissione. Anzi sfruttando le campagne di advertising, messe in atto da Cortina Marketing, l’ente ufficiale per la promozione, comunicazione e il marketing territoriale della città, per promuovere Cortina.Campagne che, ora più che mai, dato che il turismo e i turisti post Covid sono profondamente cambiati, saranno diversificate e mirate. E a Cortina si divideranno in due: una che punta al turismo di); la seconda che arriverà sino negliNazione quest’ultima più che mai importante dato cheCina e… Milano.. «Dopo il successo della prima edizione in digitale – spiega Chiara Giudici per CortinaForUs – la settimana dedicata al design unisce Cortina a Milano, grazie anche a due partner d’eccezione, il Politecnico di Milano e Milano Tortona Area Lab. Auspicando di diventare per il futuro un’anteprima del Salone del Mobile».Non solo design:: dalla Lavaredo Ultra Trail a una Montagna di libri (novità) alla Coppa d’oro delle Dolomiti, da Mondo Food a Queen of taste.«Una ripresa in una Cortina che lavora per il futuro» ha detto il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina.