Nei boschi con lo chef Alessandro Gilmozzi, alla scoperta della natura e dei sapori della Val di Fiemme

Alessandro Gilmozzi

Diventare un tutt’uno con il bosco

Come funziona la gita



El Molin riapre il 5 giugno

, in Trentino., una stella Michelin al El Molin ( Tre Cappelli della Guida de L'Espresso 2021 ) di Cavalese (Tn) e socio Euro-Toques Italia, si tramuta ine dei suoi prodotti. Gli accompagnatori saranno il naturalista Giorgio Giorgina, il counselor professionista Thomas Deflorian, che introdurrà il pubblico al silenzio e alla meditazione, e lo stesso Gilmozzi.dove Deflorian porterà tutti nel giusto stato interiore per consumareche ha come scopo la totale sintonizzazione con i sapori e le melodie dei boschi e della natura.È necessaria la prenotazione una settimana prima. L'esperienza è rivolta ai maggiori di 16 anni, ma, su richiesta, è a disposizione una babysitter. Il costo è di 110 € a persona. Per informazioni o prenotazioni scrivere a info@alessandrogilmozzi.it o chiamate il numero 340 6118606.«Siamo davvero orgogliosi e grati a tutti per il sostegno, soprattutto dopo un anno difficile come questo, per il comparto della ristorazione e per tutta l'Italia.e ci auguriamo di cuore che possa essere una stagione proficua e serena per tutti», commenta lo chef.