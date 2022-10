Il Qatar è un Paese in continua evoluzione, dove la tradizione si fonde con la modernità; un Paese con una popolazione con un attaccamento forte alla propria cultura ma allo stesso tempo orientata al futuro. La posizione strategia del Qatar e il suo ruolo a livello globale ne hanno permesso in questi ultimi anni una escaIation in diversi settori fondamentali come la diplomazia, l'istruzione, lo sport e il commercio.

Come arrivare

Il principale aeroporto in Qatar, l’Aeroporto Internazionale Hamad, si trova a soli 2,5 km dal centro della capitale Doha. Per raggiungerlo dall’Italia il modo più semplice e veloce è quello di prenotare attraverso la compagnia di bandiera del paese, Qatar Airways che propone voli diretti da Milano e Roma. Un viaggio con questa compagnia è come un soggiorno in un albergo a 5 stelle considerato che anche per il 2022 è stata premiata come migliore compagnia del Mondo da SkyTrax. Dalla classe Economy alla First i servizi e la cortesia sono sempre di primo livello: si può scegliere un posto più largo e optare per differenti menu a seconda delle proprie abitudini alimentari o intolleranze, basta ricordarsi di fare tutto prima del check-in attraverso l’apposita sezione raggiungibile dal proprio Pc o dalla App.





Qatar Airways

Per poter vivere appieno un soggiorno in Qatar e rimanere in contatto con tutto il Mondo esterno, consiglio di utilizzare un servizio di e-sim (Airalo) in modo tale da poter mantenere il proprio numero anche durante il soggiorno ma sfruttando la connessione dati del posto a prezzi vantaggiosi sia per Whatsapp che per le pubblicazioni sui Social (es. 10 gb per 44 dollari). Per chi non avesse un cellulare di ultima generazione con funzione di DUAL SIM (e-sim) l’unica alternativa è quella di acquistare una Sim appena arrivati in aeroporto e sostituirla.



Le procedure per l’ingresso in Qatar sono davvero semplici. Ai viaggiatori di nazionalità italiana viene richiesto un visto d'ingresso della durata di due settimane (ottenibile direttamente in aeroporto) presentando il passaporto con una validità residua di almeno sei mesi. Il visto può essere richiesto anche anticipatamente. Ricordiamoci però di scaricare l’applicazione Etheraz (l’equivalente del nostro Green Pass) e seguire tutte le istruzioni che compariranno. Una volta arrivati in Qatar si raccomanda solo di attivare la app con la connessione ad una linea dati. Nel caso riscontraste problemi in tal senso potete sfruttare un piccolo trucco: al posto di inserire il vostro numero di cellulare italiano nella app, arrivati in albergo chiedete alla reception di fornirvi un loro numero di cellulare locale, inserite quello, aspettate qualche secondo e verrà inviato un codice di 6 cifre, lo inserito nella app Etheraz e il gioco è fatto!





Doha - West Bay

Mezzi di trasporto

Una volta usciti dall’aeroporto di Doha avremo bisogno di un mezzo di trasporto per raggiungere la nostra sistemazione e più in generale per muoverci tra le strade di Doha. Il clima, infatti, non permette grandi spostamenti a piedi durante tutto l’arco del giorno. Quindi a meno di non avere prenotato tramite l’hotel un transfer privato dedicato avremo a disposizione i seguenti mezzi di trasporto:



Autobus: ben sei linee di autobus vanno e vengono dall’aeroporto di Doha. Per salire su uno di essi basterà munirsi di una Karwa Smartcard 24 ricaricabile, disponibile presso il banco informazioni all’interno dell’aeroporto. Per ulteriori richieste riguardo a tariffe, orari e fermate, visitare il sito web di Mowasalat.



Noleggio auto: le agenzie di autonoleggio si trovano nel Ground Transportation Center, proprio dall’altra parte della strada rispetto l’uscita della hall Arrivi. Per noleggiare una vettura bisogna avere una patente di guida internazionale e una carta di credito appartenente ai principali circuiti internazionali (Visa, Mastercard, American Express). Sono presenti tutte le principali compagnie di autonoleggio: Avis, Hertz, Budget, Sixt, Europcar



Limousine: prenotabili in anticipo visitando lo stesso sito web dedicato agli Autobus (Mowasalat) o prenotando direttamente a Doha presso il banco Mowasalat nella hall Arrivi. Sono accettate tutte le principali carte di credito e contanti, ma solo in valuta locale (QAR).



Taxi: il centro di raccolta dei taxi si trova a sinistra dell’uscita della Hall Arrivi. Una volta arrivati in albergo basterà chiedere un taxi alla hall e nel giro di pochi minuti lo troverete ad attendervi pronto a portarvi in giro per le strade della Captale.

La moneta

La moneta attuale del Qatar è il QAR (Rial qatariano). E’ possibile utilizzare anche gli euro nella maggior parte delle strutture, ma consiglio lo stesso di cambiarne qualcuno in albergo o negli uffici di cambio presenti anche in aeroporto. Sono accettate tutte le principali carte di credito internazionali, ricordatevi solo di chiamare i vostri istituti di credito prima della partenza e verificare che non ci siano blocchi verso alcuni paesi extra europei.

Quando andare

Doha ha un clima desertico, con scarse precipitazioni e temperature molto elevate per quasi tutti i mesi dell'anno. Autunno e inverno (da Ottobre a Marzo) sono considerati i periodi migliori per andare a Doha: nel mese di gennaio, con minime che possono scendere anche sotto i 10° di notte ma tornare sui 16° di giorno, non sono da escludere indumenti un pochino più pesanti. Le temperature in Qatar salgono rapidamente. Già ad Aprile le massime raggiungono i 30° e, andando verso l'estate, le temperature diventano difficilmente sopportabili. In qualunque periodo si decida di visitare il Qatar si consiglia di portare con sé una pashmina da mettere al collo: in inverno per proteggersi dai venti più freddi, mentre in estate per l'aria condizionata presente in ogni luogo o automezzo (lo sbalzo di temperatura è veramente alto).

