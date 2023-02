Il ristorante A Spurcacciun-a di Savona vince il Wedding Award 2023

Sole, mare, spiaggia e alta cucina, sono gli ingredienti che hanno portato il ristorante A Spurcacciun-a all’interno del Mare Hotel di Savona, in Liguria, a vincere il Wedding Awards 2023 di Matrimonio.com nella categoria “Banchetto”. I Wedding Awards di Matrimonio.com, portale di riferimento per il settore, premiano ogni anno i migliori professionisti dei matrimoni grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate nell’anno precedente. A Spurcacciun-a Ristorante e Mare Hotel hanno ottenuto un totale di 40 recensioni e un punteggio di 4.9 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei loro servizi per il matrimonio. Il Wedding Award 2023 posiziona così la struttura tra le migliori in Italia per i servizi collegati al wedding.

Il ristorante A Spurcacciun-a all’interno del Mare Hotel di Savona, il gazebo per la cerimonia sulla spiaggia

Impegno, cucina e sorrisi, la formula vincente

«Siamo molto orgogliosi di questo premio - commenta Anna Garzoglio, responsabile Meeting & Events di Mare Hotel - i miei personali complimenti e ringraziamenti vanno a tutti colleghi che hanno reso possibile il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo. L’impegno, la passione e i nostri sorrisi hanno colpito al cuore i nostri sposi».

Fiore all'occhiello di Mare Hotel è la ristorazione, non a caso il Wedding Award è stato assegnato nella categoria “Banchetto”: la cucina fine dining di Simone Perata, executive chef del ristorante e membro di Euro-Toques. A Spurcacciun-a, rivisita in chiave gourmet e contemporanea i piatti tipici della tradizione ligure per offrire agli sposi e ai loro ospiti un’esperienza indimenticabile.

Simone Perata © Paolo Picciotto 1/4 Il cappon magro dello chef Simone Perata 2/4 I tortelli dello chef Simone Perata 3/4 La millefoglie di foie gras 4/4 Previous Next

Sposarsi sulla spiaggia, sogno possibile

A rendere speciali i matrimoni al Mare Hotel è anche la possibilità di sposarsi sulla spiaggia, con il sole e il mare a fare da sfondo in un giorno così importante. «A noi piace coccolare e ascoltare le esigenze dei nostri sposi - continua Anna Garzoglio - con loro spesso si instaura un vero e proprio rapporto di amicizia che dura negli anni. Diversi sposi tornano a festeggiare gli anniversari e questo ci fa capire che la passione che mettiamo nel nostro lavoro è la giusta chiave per mantenere lo standard d'eccellenza a cui noi puntiamo. Con i matrimoni vogliamo anche far conoscere la nostra Savona e mostrare un meraviglioso e poco conosciuto angolo di Liguria che può stupire: vantiamo non solo una spiaggia di 3 km di sabbia fine e non riportata, ma anche il riconoscimento di Bandiera Blu ogni anno».

Il ristorante A Spurcacciun-a e Mare Hotel

Il ristorante A Spurcacciun-a di Savona, tra i più celebrati della Riviera di Ponente, affonda le proprie radici in una lunga tradizione familiare che ha quasi centovent’anni di storia. Dal 2018 la cucina è affidata alle cure dello Chef Simone Perata che dopo diverse esperienze stellate tra Parigi (con Alain Solivérès) e Barcellona (con Martin Berasategui) è tornato in terra natale per sposare il progetto della Famiglia Tiranini. Ingredienti locali, freschezza e stagionalità: materia prima e territorio sono da sempre al centro della proposta gastronomica dell’A Spurcacciun-a e oggi ancora di più.

Il gazebo sulla spiaggia | Ph.Superfoto.Wedding 1/4 Il tavolo degli sposi 2/4 Anna Garzoglio, Event&Wedding Manager 3/4 Il ristorante A Spurcacciun-a all’interno del Mare Hotel di Savona 4/4 Previous Next

Il ristorante A Spurcacciun-a si trova all’interno del Mare Hotel che sorge su una fine spiaggia sabbiosa a pochi minuti dal centro di Savona e consta di sessantasette camere. La spiaggia privata (di 60 metri circa) è una tranquilla isola di benessere: dotata dei migliori comfort, tra cui cabine, spogliatoio privati e ampi lettini solari. La grande terrazza panoramica prospicente il mare è il luogo perfetto da cui ammirare l’azzurro del mare e del cielo, sorseggiando esotici cocktail a bordo piscina.

Ristorante A Spurcacciun-a

Via Nizza, 41 Savona

Tel +39 019 862263