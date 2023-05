W Milan, il nuovo hotel in Piazzetta Bossi aprirà in autunno. Ecco i dettagli in stile Marriott Di proprietà del Gruppo Statuto e gestito da Marriott International Inc., l'albergo conterà 116 camere (delle quali 14 suite e una Extreme Wow Suite); piscina e djset sul rooftop. Lo chef Andrea Berton guida il ristorante Scena