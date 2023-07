Karlovy Vary, gioiello termale della Repubblica Ceca

La leggenda narra che la città venne fondata dal re di Boemia ed imperatore del Sacro Romano Impero Carlo IV nel XIV secolo. Durante una battuta di caccia un cervo, che stava provando a fuggire dai cani del re, venne colpito da un getto di acqua calda uscito dal terreno e vi rimase intrappolato. Nacque così Karlovy Vary, letteralmente "acque bullicanti di Carlo", elegantissima città termale della Repubblica Ceca.

Nei secoli Karlovy Vary si è trasformata in una vera e propria città termale, la cui fama ha presto superato i confini della Repubblica Ceca, giungendo in tutta Europa. Le sue acque hanno attirato nel tempo l'attenzione di grandi nomi, da Goethe a Beethoven, da Paganini a Mozart, e ancora capi di Stato e grandi attori. Questi ultimi soprattutto in tempi recenti, grazie alla fama del Festival cinematografico di Karlovy Vary, uno dei più importanti di tutto il Vecchio Continente e giunto ormai alla 57esima edizione.

Il Colonnato del mulino

Questa fama, cresciuta negli anni, ha reso Karlovy Vary un posto unico, qualora ce ne fosse stato bisogna. Già di per sé, infatti, la città termale ceca si trova in un contesto naturale invidiabile. Ai piedi dei Monti Metalliferi, Karlovy Vary è circondata da foreste e sorge sulle due sponde del fiume Tepla, il "fiume caldo", che non ghiaccia nemmeno nei mesi invernali, quando le temperature scendono abbondantemente sotto lo zero. Detto della natura, Karlovy Vary può contare anche su un importante patrimonio artistico, frutto della sua già citata fama.

Passeggiare per le sue vie significa incontrare edifici art nouveau e barocchi, spesso eccentrici e colorati. Il fascino acquisito nel tempo è rimasto indubbiamente intatto e, ancora oggi, si respira un'aria elegante e che riporta, nelle sensazioni, a tempi passati. Sensazioni che si rafforzano passeggiando, per esempio, sotto gli eleganti colonnati. L'austero “Mlýnská” (Colonnato del mulino) o l'affascinante “Tržní” (Colonnato del mercato), tutto in legno. Oppure godendosi una pausa all'ombra degli alberi del parco che sorge accanto a un altro colonnato, il Sadovà.

Il Colonnato del mercato e, sullo sfondo, alcune case di Karlovy Vary

Un altro modo sicuramente affascinante per capire Karlovy Vary è, infine, vederla dall'alto. Il percorso più famoso (e anche più facile) in questo senso è quello che parte alle spalle del Grand Hotel Pupp e che sale per poco più di un chilometro fino alla torre panoramica Diana, attraversando i boschi che circondano la città. Per chi, comunque, non avesse voglia o modo di percorrere il tragitto a piedi, è attiva anche una funicolare che collega il centro con la parte alta.

Acqua termale da bere e cialde da mangiare

Sotto il Colonnato del mulino si trovano alcune fontanelle pubbliche dalle quali sgorga l'acqua termale. L'acqua esce a una temperatura molto alta ed ha un sapore fortemente solforoso, non facile quindi da bere. Per gli abitanti di Karlovy Vary, però, un bicchiere di acqua termale al giorno porta grandi benefici alla salute e, quindi, perché non fidarsi? Per consumarla, però, esiste un vero e proprio rito. L'acqua va raccolta all'interno di una lázenský pohárek, una "tazza termale". In città le vendono praticamente dappertutto. Sono in ceramica, con una forma stretta e allungata. Si riempiono e poi si passeggia, sorseggiandolentamente l'acqua termale.

La tazza termale

Come detto, però, il gusto dell'acqua che sgorga dalle sorgenti di Karlovy Vary non è così facile da farsi piacere. Cosa fare, allora? Alternare i sorsi con un morso di Karlovarské oplatky. Si tratta di cialde sottilissime, di forma rotonda, con un diametro di 19 centimetri. La ricetta prevede che i due wafer vengano bagnati con acqua termale. Vengono poi scaldati e attaccati da uno strato interno di farina di nocciole, zucchero e nocciole tritate. Oggi, però, il ripieno può variare. Nei negozi locali se ne trovano diverse versioni. Ciò che non è cambiata è la decorazione: sulle cialde vengono disegnati un ramo con piccole foglie e i simboli della città, da un lato il disegno della fonte termale, e dall’altro la rappresentazione del cervo, in ricordo di Carlo IV.

Il Karlovarské oplatky

La tradizione vuole che il gusto dolce dei Karlovarské oplatky spezzi quello solforoso delle acque termali. Inizialmente si trattava di un prodotto casalingo, oggi, invece, si trova in vendita in tutti i negozi del centro.

La Becherovka, elisir di lunga vita

Karlovy Vary città dell'acqua, ma anche città della Becherovka. Stiamo parlando di quella che i locali chiamano la "13esima fonte" di Karlovy Vary, un liquore alle erbe che nel tempo è diventato uno dei più diffusi in tutta la Repubblica Ceca. La storia di questo liquore risale al 1805, quando a Karlovy Vary giunse a scopo terapeutico un conte con il suo medico personale, il dottor Frobrig, di origine inglese. I due alloggiarono nei pressi del Mercato, nella casa Alle Tre Allodole, appartenente al farmacista Josef Becher. Proprio nella sua farmacia nacque l’amicizia tra il medico inglese e il farmacista, amicizia che produsse l’innovativa ricetta del dottor Frobrig, da lui stesso definita come “l’elisir di lunga vita”, a base di venti erbe medicinali locali. Il dottor Frobig donò la ricetta all’amico. Dopo due anni di prove e di miglioramenti, Josef Becher cominciò nel 1807 a produrre il liquore, non col nome di “elisir di lunga vita”, ma prima come “Amaro inglese”, poi come “Amaro digestivo” ed infine come “Original Karlsbader Becherbitter”. Nel 1841 la ditta passò a suo figlio Jan, il quale fece brevettare la tipica bottiglia verde piatta e trasformò l’originaria produzione artigianale a livello industriale. La ricetta è, ancora oggi, segreta. Al suo gusto contribuiscono l'acqua di Karlovy Vary, le botti in rovere e venti erbe medicinali segrete.

La Becherovka

Per chi è curioso di conoscere la storia di uno prodotti simbolo della Repubblica Ceca, ai margini del centro storico, non distante dalla stazione dei treni e degli autobus, sorge il Museo della Becherovka, dove è anche possibile gustarne le diverse versioni.

Museo della Becherovka | T. G. Masaryka 282/57 - 360 01 Karlovy Vary, Cechia | Tel +420359578142

Karlovy Vary, dove dormire

Se abitualmente scegliere l'hotel è un'operazione fondamentale per un vacanza di livello, per Karlovy Vary lo è ancor di più. Il motivo? Nonostante si tratti una delle stazioni termali più antiche d'Europa, non esistono terme pubbliche in città. Le cure termali sono affidate agli hotel, che offrono Spa e servizi di vario genere. Per questo motivo, nel caso vogliate vivere un'esperienza al 100%, è bene scegliere la migliore struttura, in grado di garantire anche spazi termali adeguati. Eccone alcune per voi.

Grand Hotel Pupp

Il Grand Hotel Pupp è, senza dubbio, l'hotel più conosciuto di Karlovy Vary e incarna appieno l'anima e lo stile della stazione termale. Stiamo, infatti, parlando di una struttura imponente, molto elegante, costruita nel 1701. La sua posizione è perfetta, a due passi dal fiume e con alle spalle la rigogliosa natura che conduce alla torre panoramica Diana. Gli interni hanno mantenuto intatto il fascino dei fasti antichi, integrati perfettamente con le più moderne tecnologie. Fiore all'occhiello di una struttura che non ha nulla da invidiare ai grandi alberghi delle città europee è la Spa. Si tratta di un'area privata, riservata ai soli ospiti dell'hotel, con una grande piscina, sauna, spazio fitness e una serie di trattamenti mirati. Un cinque stelle che negli anni ha ospitato numerosi volti noti, che è tra i centri nevralgici del Festival del cinema e che è apparso anche in James Bond Casino Royale.

Il Grand Hotel Pupp 1/3 La Spa del Grand Hotel Pupp 2/3 Gli interni del Grand Hotel Pupp 3/3 Previous Next

Grand Hotel Pupp | Mírové nám. 2 - 360 01 Karlovy Vary, Cechia | Tel +420353109631

Hotel Imperial

Karlovy Vary, l'avrete capito, è città elegante e di grande stile. Per questo le soluzioni di accoglienza ad alto livello non mancano. Un altro esempio di questa vocazione è l'Hotel Imperial, cinque stelle. Si tratta, anche in questo caso, di una struttura storia, tanto elegante quanto imponente. L'attività dell'albergo è iniziata nel 1912 e da allora, tra le sale e le camere dell'Imperial, sono passati nobili e volti noti. Anche per questo motivo, camminarci oggi ha un fascino rimasto intatto, perfettamente in linea con Karlovy Vary. L'Hotel Imperial è stato più volte premiato come miglior Spa in Repubblica Ceca e non a caso: l'offerta legata al benessere è veramente di altissimo livello, con spazi comuni e trattamenti specifici.



L'Hotel Imperial 1/3 Una camera dell'Hotel Imperial 2/3 La Spa dell'Hotel Imperial 3/3 Previous Next

Hotel Imperial | Libušina 1212/18 - 360 01 Karlovy Vary, Cechia | Tel +420353203111

Carlsbad Plaza

Il Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel è un cinque stelle superior che sorge all'interno di un palazzo storico del XVIII secolo, nel cuore di Karlovy Vary. La struttura ospita 124 camere e 27 suite, ma il vero fiore all'occhiello dell'albergo è l'offerta legata al benessere. A disposizione degli ospiti ci sono 3.500 metri quadrati di spazio in cui poter usufruire di cinque piscine, sette diverse saune e più di 250 tipi di trattamenti benessere. Oltre alla parte Spa, il Carlsbad Plaza garantisce anche un supporto medico mirato per chi cerca cure termali specifiche.

Carlsbad Plaza 1/3 La Spa del Carlsbad Plaza 2/3 Una delle stanze del Carlsbad Plaza 3/3 Previous Next

Carlsbad Plaza | Mariánskolázenská 25 - 360 01 Karlovy Vary, Cechia | Tel +420777258838

Dove mangiare a Karlovy Vary

La proposta culinaria di Karlovy Vary è varia, ma forse non sempre all'altezza del lusso dei suoi alberghi. Proprio per questo, una delle soluzioni migliori resta quella di affidarsi ai ristoranti interni alle strutture. Ecco, quindi, dove mangiare in città.

Le Marché

Il ristorante Le Marché si trova ai margini del centro storico, poco distante dal Pupp, in una zona dove l'abitato lascia lentamente spazio alla foresta. Il locale è il regno dello chef Jan Krajc, classe 1966. A Le Marché, ogni giorno, viene proposto per pranzo un menu da tre portate: una zuppa, una portata principale (con tre piatti tra cui poter scegliere) e un dessert. A cena, oltre al menu da tre portate, è disponibile per i commensali anche quello da sei. Il menu non è mai uguale al giorno precedente e dipende dalla stagione e da ciò che offre il mercato. Cantina fornita, che punta soprattutto su vini locali e francesi.



Le Marché | Mariánskolázenská 4 - 360 01 Karlovy Vary, Cechia | Tel +420730133695

Grandrestaurant Pupp

La splendida sala da pranzo che ospita il Grandrestaurant Pupp, all'interno dell'omonimo Grand hotel, vale di per sé il viaggio. Un salone che trasporta direttamente nel 1801, anno in cui il ristorante venne aperto, primo in assoluto a Karlovy Vary. Anche per questo la cucina è ancora fortemente legata alla tradizione ceca, chiaramente riadattata al contesto e ai tempi moderni, grazie al lavoro di Ondrej Koráb, lo chef che si occupa di tutta la proposta culinaria della struttura. Il fondatore del Grand hotel, Johann Georg Pupp, era un pasticciere e ancora oggi l'attenzione per la parte dolce è massima. Il simbolo, in questo senso, è la Pupp Cake, con panna montata, salsa di albicocche e scaglie di cocco.

Grandrestaurat Pupp | Mírové nám. 2 - 360 01 Karlovy Vary, Cechia | Tel +420353109631

Restaurant Embassy

Il Ristorante Embassy si trova all'interno dell'omonimo hotel, a due passi dal fiume. In estate, questo legame con l'acqua, è ancora più evidente: si può, infatti, mangiare su un ponticello all'esterno, che sovrasta il Tepla. Il fascino, però, secondo noi, è dato dalle sale interne. Il ristorante è stato progettato nel 1938 dall'ingegner Mewes ed è composto da quattro diverse stanze: la grotta del drago, la stanza del falco, la stanza olandese e il nido del corvo. Ognuno degli spazi ha una sua caratteristica e un'apposita mise en place, adattata al contesto. La cucina è tradizionale ceca e sembra piacere molto anche ai vip. Il ristorante si vanta, infatti, di aver ospitato Michael Douglas, Gérard Depardieu, Antonio Banderas, René Zellweger, Jude Law, Robert de Niro, Morgan Freeman, Danny de Vito, John Malkovich, John Travolta, Mel Gibson e molti altri.

Restaurant Embassy | Nová louka 296/21 - 360 01 Karlovy Vary, Cechia | Tel +420353221161