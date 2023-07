Montepulciano, il paradiso del vino e della cultura

Perla del Rinascimento toscano, situato tra Valdichiana e Val d’Orcia, patria del poeta umanista Agnolo Poliziano, Montepulciano (Si) e il suo Vino Nobile, Docg di qualità, è un connubio che ha profonde radici storiche in questa area del sud - est della Toscana, già caratterizzata dalla straordinaria ricchezza di un patrimonio artistico e paesaggistico in cui si incontrano e si fondono un bellissimo territorio ed una conformazione architettonica del centro abitato rimasta inalterata dal 1580, dove nasce un vino di eccezionale pregio che fa apparire questa terra quasi come “privilegiata”.

Nel suo centro storico, in Piazza Grande, si affacciano tre secoli di storia dell’arte: il ‘400 con il Palazzo Comunale e la sua torre, il ‘500 con il “Pozzo dei Grifi e dei Leoni” e i palazzi rinascimentali, il ‘600 con il Duomo e la sua facciata incompiuta. Il Museo Civico Pinacoteca Crociani espone capolavori di scultura e pittura, tra cui un ritratto attribuito al Caravaggio e alcune terrecotte di Andrea della Robbia, mentre al fresco delle mura delle cantine riposa il rubino di questa terra: il Vino Nobile di Montepulciano, primo rosso italiano a ottenere il sigillo di qualità Docg.

Montepulciano, piazza Grande

Inoltre, dal 24 maggio del 2022 il Vino Nobile di Montepulciano è la prima denominazione vitivinicola italiana a potersi fregiare del marchio di certificazione di sostenibilità secondo lo standard Equalitas (la norma tra le più rilevanti del genere). Questo traguardo, che non riguarda solo il vino, ma l’intero territorio compresi i cittadini che ci vivono, è stato raggiunto grazie a un percorso di lunga durata, cominciato tanti anni fa dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, in tempi non sospetti.

Il vino a Montepulciano è una presenza costante

«Il turismo del vino è una voce sempre più importante per l’economia del nostro territorio e ormai è una delle attrazioni principali, specialmente durante il periodo della vendemmia - ricorda Andrea Rossi, presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano - le nostre aziende offrono non solo vini di eccellenza, ma quasi tutte hanno potenziato l’offerta di ospitalità in cantina che non si ferma più alla semplice degustazione. Inoltre, sono molti gli agriturismi o le residenze inserite all’interno dell’azienda, un modo unico per vivere la nostra campagna godendo di un paesaggio unico».

Montepulciano: un viaggio enogastronomico e ciclistico tra cantine e natura

Tante sono le iniziative promosse dalle cantine di Montepulciano per vivere il territorio, dai corsi di cucina nei quali imparare a cucinare i pici (la tradizionale pasta fatta a mano) e i condimenti principali (sugo all’aglione o di carne Chianina) fino a scoprire il territorio attraverso delle vere e proprie visite guidate in vigna con l’enologo che spiega la differenza tra i vari vitigni, ma anche il “terroir” dove questi vengono coltivati. Non mancano poi le cantine che durante il periodo estivo propongono arte in cantina o concerti, degustando i vini già pronti o vecchie annate.

In bici alla scoperta dei Sentieri del Nobile

Per gli appassionati di bici e turismo all’aria aperta, inoltre, c’è anche la possibilità di arrivare in cantina seguendo i “Sentieri del Nobile” grazie al progetto Nobile Biking. Nato dalla collaborazione tra Urban Bikery, giovane startup toscana focalizzata sul noleggio di e-bike, ed il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Nobile Biking ha l’obiettivo di raccontare per la prima volta, in modo innovativo, il trinomio vino, bici e territorio utilizzando strumenti di realtà virtuale e tecnologici.

L'enoturismo a Montepulciano: un'esperienza indimenticabile nel cuore del vino

L’enoturismo per Montepulciano è un indotto importante visto che ogni anno sono oltre 350 mila i visitatori che visitano almeno una cantina del comune senese. Un punto strategico è l’Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile, situata all’interno dell’antica Fortezza, restaurata anche grazie al contributo dei produttori, dalla quale passano ogni anno circa 50 mila appassionati (i numeri sono in costante crescita dalla sua apertura nel 2017) trovando una vetrina esclusiva di tutte le etichette della denominazione. Qui i wine lover arrivano ormai da tutto il mondo: tra le provenienze consolidate gli Stati Uniti, seguiti da tedeschi, olandesi ed italiani.

Montepulciano, panorama 1/5 Il Tempio di San Biagio a Montepulciano 2/5 Festa in piazza Grande a Montepulciano 3/5 La campagna ai piedi delle mura di Montepulciano 4/5 Grappoli di Sangiovese 5/5

L’enoturismo è la formula che più piace ai visitatori da tutto il mondo, che scelgono la meta delle proprie vacanze in base all’offerta di prodotti tipici gastronomici e vinicoli. Certo è che, se il numero dei turisti attirati dal wine & food cresce, cresce anche di riflesso il numero di mete che offrono delle vere “wine experience”. A guidare i food e wine lovers ci ha pensato il magazine economico Usa Forbes, che ha stilato una lista delle mete delle imperdibili dell’enoturismo. Tra le location assolutamente da visitare inserite nella lista, che ha utilizzato come parametro il connubio di tre proprietà fondamentali: paesi, graziosi, paesaggi (con vigneti) mozzafiato e ottime annate di vini, più o meno famosi, vi è Montepulciano, unione perfetta di bellezza di borgo medievale, carico di storia e tradizione, e di cantine e wine bar, in cui degustare i suoi fiori all’occhiello, sia tra i vicoli del centro storico sia immersi nella natura e le colline.

Delizie toscane a Montepulciano: i luoghi imperdibili per una esperienza culinaria indimenticabile

L'Altro Cantuccio, dove la storia e la modernità si incontrano a tavola

Ospitato nella parte più bassa di Montepulciano, il ristorante L'Altro Cantuccio è frutto di un accurato restauro con elementi che sanno di Toscana autentica intercalati da arredi e decori delicati e moderni. All’ingresso del ristorante il bancone del bar ricorda le tipiche osterie toscane mentre nella sala principale un antico caminetto fa da contrappunto a tavoli realizzati in pietra lavica e sedie Kartell. A completare lo spazio de L’Altro Cantuccio c'è la taverna, un ambiente più intimo con soffitto a botte e pochi coperti.

Monica Ceregatti e Mattia Putzulu - L’Altro Cantuccio di Montepulciano

In questa accogliente location, i cui interni raccontano secoli di storia, Mattia Putzulu e la compagna Monica hanno dato vita, poco più di un lustro fa, ad un ristorante apertamente moderno, con necessari richiami alla cucina tradizionale, dividendosi i compiti nella gestione del locale, lui in cucina e lei in sala ad accogliere i clienti ed informarli sulle etichette presenti nella loro curata carta dei vini. Ad arricchire il menu, Mattia ha studiato anche una ricetta, un poema e gusto, diventata in breve tempo il titolo di un nuovo piatto signature del locale gli Spaghetti all'aglione nero, burrata, rafano e bottarga di Chianina.

L'Altro Cantuccio Ristorante | Via delle Cantine 1 - 53045 Montepulciano (Si) - Tel 0578 758364

Le Logge del Vignola: un'oasi gastronomica tra eleganza e creatività

Situato nel cuore del centro storico di Montepulciano, di fronte al noto loggiato attribuito al Vignola, il ristorante Le Logge del Vignola dispone di due accoglienti ed eleganti salette interne e di una terrazza dove poter gustare i piatti di una cucina toscana rivisitata con gusto dal giovane ma navigato chef Carlo Gutierrez, da oltre un lustro ai fornelli del locale. Insieme a lui, vi sono oggi anche due giovani sous chef Cristian e Mattia.

L'uovo Blu - Le Logge del Vignola

Una brigata formata con grande professionalità da Massimo Stella, patron delle Logge del Vignola, che come un bravo direttore d’orchestra detta i tempi per un perfetto coordinamento tra la sala e la cucina, grazie anche a Virginia, la giovane figlia di Massimo, che con cordialità e simpatia accoglie gli ospiti e li consiglia anche delle specialità fuori menu. La stagionalità delle materie prime è il punto di partenza della cucina, con prevalenza dei prodotti del territorio ai quali si aggiungono specialità extramoenia. Proposte gastronomiche piacevoli sia alla vista che al palato, come i Cannoli con tartare d’oca al Vinsanto, verdure, salsa verde, polvere di pelle arrosto.

Le Logge del Vignola | Via dell'Erbe 6 - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 0578 717290

Il piacere della cucina locale e dei vini selezionati a La Dolce Vita

Nata nel 2005 all'interno di un edificio storico di rara bellezza risalente al 1200 La Dolce Vita dispone di 160 mq espositivi di enoteca, dove troverete oltre 600 etichette del territorio, del panorama enologico italiano e non solo. I tavoli collocati nel locale circondati dalle bottiglie e la saletta interna ricavata interamente nelle rocce tufacee, sanno regalare piacevoli emozioni agli ospiti che degustano i piatti della cucina con un buon bicchiere di vino, momenti romantici e di relax.

Enoteca La Dolce Vita Montepulciano

Piatti semplici ma fedeli alla cucina del territorio dove non mancano spunti di innovazione e fantasia da parte dei giovani cuochi. Ampia è la carta dei vini al bicchiere mentre quella dei vini in bottiglia è l’enoteca, dove l’ospite può scegliere il prodotto che vuole degustare al tavolo allo stesso prezzo dell'asporto.

Enoteca La Dolce Vita | Via di Voltaia Nel Corso 80/82 - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 0578 758760

Esperienze magiche nell'Osteria del Conte: un connubio di sensazioni e sapori

Arrivare nel cuore di Montepulciano, città dalle sensazioni magiche, già di per sé rappresenta un viaggio attraverso i sensi. La vista, l’olfatto, l’udito. Dopo qualche serpentina in un’erta caratterizzata da un panorama mozzafiato che non nasconde certo il Tempio di San Biagio, capolavoro del Sangallo, ecco che passando da una porta, fiancheggiando la Fortezza di Montepulciano, baluardo della cittadina del Poliziano, si incontra l’Osteria del Conte.

Osteria Del Conte a Montepulciano

Qui, Lorena e il figlio Paolo, dopo tanti anni nel settore dell’enogastronomia e della ristorazione, hanno deciso di dare vita a questo piccolo e accogliente locale dove chi vi arriva può completare il viaggio dei sensi unendo ai precedenti tre il tatto e il gusto da ritrovare nei semplici, ma prelibati piatti della tradizione senese. A caratterizzare la qualità dei piatti una scelta minuziosa delle materie prime rigorosamente del territorio, di stagione, così come di stagione sono i piatti serviti. Il tutto accompagnato da una selezionata scelta di vini, toscani per la quasi totalità, tra cui spicca il Nobile di Montepulciano.

Osteria Del Conte | Via di S. Donato 19 - 53045 Montepulciano (Si) - Tel 0578 756062

Montepulciano, dove soggiornare per un'esperienza incantevole

Albergo Duomo: un'oasi di tranquillità nel cuore di Montepulciano

Ubicato nel centro storico di Montepulciano, a pochi passi da Piazza Grande, Albergo Duomo è un accogliente e piccolo albergo a gestione familiare, situato all’interno di un antico palazzo rinascimentale. La caratteristica che lo contraddistingue ormai da molti anni è l’attenzione che viene riservata agli ospiti, che permette loro di soggiornare in un ambiente pervaso da un’atmosfera del tutto intima e rilassante. Le camere, tutte arredate rispettando i principi dell’arte povera toscana, sono dotate in più di televisione satellitare, telefono, phon e frigobar, in modo da non rinunciare al comfort seppur immersi in un’atmosfera semplice e familiare.

Albergo Duomo a Montepulciano

Albergo Duomo | Via di S. Donato 14 - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 0578 757473

La perla della collina: Villa Benefizio e il suo centro benessere esclusivo

Sulla sommità di una collina vicino a Montepulciano attorno ad una torre di guardia del XVI, che è ben visibile nelle strutture murarie del manufatto costruito nella sua parte più recente, nel XVII sec., sorge Villa Benefizio. Un recentissimo restauro di questa esclusiva residenza ha riportato alla luce le antiche strutture che oggi si integrano perfettamente con quanto di più moderno vi possa offrire un luogo dove imparare a riprendersi cura di sé stessi, del proprio corpo e della propria mente. Un ambiente raffinato ed esclusivo, in una zona panoramica a circa 3Km dal centro di Montepulciano, un luogo nel quale trascorrere un piacevole soggiorno di vacanza o di lavoro. Villa Benefizio è dotata di Centro Benessere privato, piscina panoramica e parco.

Villa Benefizio Resort

Villa Benefizio Resort | Via di S. Bartolomeo 24 - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 0578 321546

Montepulciano: le cantine imperdibili per assaggiare il vino

La Cantina De’ Ricci: un tuffo nella storia del vino a Montepulciano

Palazzo Ricci, uno dei più bei palazzi rinascimentali della città poliziana, fu commissionato dal Cardinale Giovanni Ricci nel 1534 al miglior architetto del momento, il senese Baldassarre Peruzzi e fu finito di costruire nel 1562. La Cantina De' Ricci fu parte del progetto del Palazzo, realizzata su precedenti strutture medioevali; infatti, sono stati ritrovati documenti in cui si dice fosse costruita seguendo le antiche regole degli statuti di Montepulciano del 1337. Nel 1959 per volere del Marchese Giulio Ricci, la Cantina cambia nome e fino ad oggi era conosciuta come “Cantina Redi”. L’attuale proprietaria, la famiglia Trabalzini, ha scelto di ritornare alle origini e di far ricordare ancora oggi la Famiglia Ricci, che è stata una delle più rappresentative del paese, sia per quello che ha dato al vino, sia a Montepulciano.

La Cantina De’ Ricci

“Chi semina bene, rimane”, questo si diceva, e questa è anche la verità; dopo così tanti secoli la famiglia è ancora presente, il palazzo e la cantina infatti sono quotidianamente meta di moltissimi visitatori, provenienti da tutto il mondo. Di recente acquisizione della famiglia Trabalzini è la Cantina di Fontecornino, il nuovo centro di vinificazione aziendale immerso tra le vigne ed i boschi in un luogo di sacrale silenzio dove alle consuete vasche di fermentazione in acciaio sono stati abbinati tini in legno tipici della tradizione enologica toscana. L’obiettivo è quello di far coniugare la tecnologia con la tradizione perseguendo come finalità la tipicità del prodotto.

De' Ricci Cantine Storiche in Montepulciano | Via Ricci 13 - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 0578 757166

Combarbia: la passione per il vino tramandata di generazione in generazione

L'azienda agricola Combarbia nasce all’inizio degli anni Sessanta per iniziativa di Novilio Mariani, che, stabilitosi con la famiglia in località Cervognano di Montepulciano e precisamente in quella che nelle antiche mappe catastali è indicata come “Villa Elvira”, si dedicò per primo della sua famiglia, alla produzione del vino. Nel 2016 la passione per questa attività spinge il giovane e dinamico Gabriele Florio, nipote acquisito di Novilio, a prendere in mano l’azienda con il proposito di continuare l’attività del fondatore, ma anche quello di rinnovare: esempio la nuova sede della cantina, o il proposito di usufruire delle nuove e più moderne tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione.

La Combarbia

Il nome dell’azienda “Combàrbia” è una parola che significa letteralmente un “crocicchio di strade”, un luogo dove più strade si riuniscono e dal quale si diramano, dando la possibilità a chi si trova in questa confluenza di scegliere il percorso da seguire. Ma il crocicchio è anche il luogo di sosta, di conversazione e di riposo del viandante. L’azienda Agricola La Combàrbia si estende per circa 6,7 ha. È facilmente suddivisibile in due principali aree che coprono 3 ha nella zona di Cervognano a circa 300/350 metri s.l.m dove vengono coltivati Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Mammolo, Canaiolo, Trebbiano e Malvasia atti alla produzione del Vino nobile, Vino Nobile Riserva, Rosso di Montepulciano, Igt “Ics” e del Bianco Igt. I restanti 3,7 ha nella zona più vicina a Montepulciano si trovano a circa 400 metri s.l.m qui viene coltivato il Sangiovese utilizzato per la produzione del Vino Rosso Igt e ancora la Malvasia e il Trebbiano.

La Combarbia | Via di Poggio Golo 3 - 53045 Cervognano (Si) | Tel 329 821 6540

Un tesoro sotterraneo: l'incantevole bottaia della Vecchia Cantina di Montepulciano

L’emblema della Vecchia Cantina di Montepulciano è un leone alato rampante, nato dall’unione del grifo rampante - antico simbolo mitologico, che evoca la lunga storia del Comune di Montepulciano fin dalle sue origini etrusche - e del leone, espressione della Signoria fiorentina, che ha influenzato profondamente la vita poliziana nel Quattrocento e nel Cinquecento sia dal punto di vista politico-amministrativo sia da quello architettonico-urbanistico.

Vecchia Cantina di Montepulciano

Fondata nel 1937 su iniziativa di quattordici produttori pionieristici, la Vecchia Cantina di Montepulciano comincia la sua storia produttiva nel 1940 con il primo imbottigliamento. Superati i momenti difficili del secondo conflitto mondiale e la riorganizzazione della proprietà terriera degli anni ’50, nei due decenni successivi la Cantina assume il ruolo di vera e propria spinta propulsiva per l’intero territorio. Un ruolo che, per altro, mantiene ancora oggi. Ciò che ha maggiormente contribuito a rendere così importante questa cooperativa sono le persone che, pur nei grandi numeri, rispecchiano fedelmente la valenza umana di questo storico marchio. La sede della Vecchia Cantina di Montepulciano, costruita nel 1970, è situata alle porte della città e ospita uffici, magazzini, vasche per lo stoccaggio, linea di imbottigliamento, punto vendita e la splendida bottaia sotterranea di 2800 mq.

Vecchia Cantina di Montepulciano | Via Provinciale 7 - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 0578 716092

Talosa: il risultato di tre generazioni di passione e dedizione

La famiglia Jacorossi è proprietaria di Talosa dal 1972 e da tre generazioni si impegna con amore, passione e dedizione a portare l’azienda ai vertici dell’enologia Italiana. Tutto è cominciato con Angelo Jacorossi, noto imprenditore romano, con un forte legame con la terra. Proprio questo legame lo spinse ad investire in questa attività e dopo lunghe riflessioni identificò in questo splendido territorio lo sfogo di questa passione. Ettari di vigneto in una tra le più belle zone di Montepulciano ad una altitudine di 350-400 mt s.l.m. che vengono coltivati con attenzione maniacale perchè la qualità delle uve sia garanzia per ottenere vini pregiati degni del nome dell’azienda.

Talosa

Il centro di vinificazione si trova in prossimità dei vigneti perchè le operazioni di raccolta e lavorazione delle uve si possano svolgere in modo rapido e funzionale, mentre la principale cantina di affinamento in legno è situata nel centro storico di Montepulciano, tra due dei più antichi edifici della città: Palazzo Tarugi e Palazzo Sinatti.

Talosa | Via Talosa 8 - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 0578 757929

Podere Casanova Wine Art Shop, dove il vino e l'arte si incontrano nel centro storico di Montepulciano

Né un’enoteca, né una tradizionale galleria artistica, ma un luogo d’incontro piacevole ed informale all’insegna del vino e dell’arte: è il Podere Casanova Wine Art Shop, che sorge nel centro storico di Montepulciano nella centralissima via di Gracciano del Corso. Nei lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto il podere nulla è stato aggiunto, ma si è valorizzata la struttura originaria del posto, lunga e stretta, che dalla strada si insinua nel cuore della roccia su cui è costruita Montepulciano.

Podere Casanova Wine Art Shop

Nella ristrutturazione i proprietari Susanna e Isodoro Rebatto (imprenditori veneti impegnati nel campo dell’energia pulita) hanno voluto riportare nel centro di Montepulciano l’atmosfera e lo stile di Podere Casanova, riprendendo materiali, colori, grafica che caratterizzano la cantina e la Wine Room di località Tre Berte, affacciata sui vigneti. Al Podere Casanova Wine Art Shop si degustano in relax le etichette della gamma aziendale mentre si ammirano i quadri esposti e ci si ferma per un gustoso break con taglieri di salumi e formaggi del territorio abbinati a un calice di vino, per un aperitivo o l’Happy Hour, per fare piacevoli percorsi tematici di degustazione di più vini o verticali.

Podere Casanova Wine Art Shop | Via di Gracciano nel Corso - 53045 Montepulciano (Si) | Tel 335 5248000