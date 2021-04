£$A spasso per l'Italia:$£ Liguria, terra ricca di biodiversità

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 17:32

Cervo, comune in Liguria

La Liguria, tra personalità storiche e tradizioni a tavola, come quella della Pasta al pesto

Trofie al pesto

Una terra tappezzata di ulivi e vigneti

Tanti prodotti tipici e Presidi Slow Food

Le olive liguri, note per dar vita a grandi oli evo

Oli evo premiati e vini autoctoni rappresentativi

Una terra da visitare, per le sue bellezze naturali e la sua enogastronomia

Pioggia di stelle (Michelin)

ra montagna e macchia mediterranea, laè una regione che si affaccia sul, anche se la maggior parte del suo territorio si presenta montuoso. È una delle regioni più densamente popolate d'Italia, circa 290 persone per chilometro quadrato, soprattutto vicino alle coste, dove si concentrano la maggior parte dei centri abitati.Benché piccola, la Liguria è stata la culla di alcune delle più importanti personalità della storia italiana e mondiale:sono infatti di origini liguri, così come i compositori, il Nobel per la letteratura, l'attoree l'architetto moderno di fama internazionaleIn Liguria laha origini antiche, infatti il più anticoitaliano sembra sorgesse proprio a Savona. Patria delle paste essiccate, la pasta qui è presente in innumerevoli formati. Ma se lala fa da padrona, anche quella fresca trova in Liguria ampia espressione. Le due tipologie oggi conosciute in tutta Italia che hanno le fondamenta proprio in Liguria sono lee le. Entrambe note per essere la pasta ideale da abbinare al, simbolo della cucina ligure. Salsa a base di basilico, rigorosamente genovese , che si prepara oggi come mille anni fa, a mano, pestando le foglioline dentro un mortaio di marmo, in cui si versano aglio, olio, formaggio, sale e pinoli.Un entroterra disegnato da terrazzamenti die una costa straordinaria punteggiata dache custodiscono le tradizioni storiche del luogo: la Liguria è una striscia di terra ricca disemplici ma squisite, che danno vita a piatti d’eccezione.Nonostante la sua piccola dimensione, qui troviamo diverse tipologie di. Tra i più noti e Presidi Slow Food, l’aglio di Vassalico, l’asparago violetto di Albenga, il carciofo di Perinaldo e la cipolla belendina di Andora. Una particolarità territoriale la troviamo anche neicon la “mostardella”, un insaccato di carne bovina e suina spesso consumata tagliata un po’ spessa, adagiata su una calda fetta di pane, oppure a dadini in aggiunta nelle minestre.La coltura dell’in Liguria è conosciuta fin dall’epoca romana. Tra il '700 e l’'800, ce ne si appropria definitivamente. Oggi portata avanti in maniera tradizionale, l’ligure si identifica soprattutto nell’ Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure , e con le monocultivar, Prempesa e Colombaia, che oltre ad identificare il territorio hanno ottenuto diversi successi quando trasformate in olio - tra questi tantedelCon la sua forma arcuata, Genova divide i vini prodotti dal territorioche dal. Ilè il principe incontrastato del comprensorio del Levante, mentre emerge prorompente ilnel comprensorio del Ponenente. A base di queste due varietà, ben 8del Gambero Rosso.Il marchio collettivo geografico per la ristorazione ligure, “” rappresenta una forte unione volta a valorizzare e tutelare le tipicità della gastronomia locale, certificando la “vera liguria nel piatto”. 7 sono le attività che si contraddistinguonocon la:il Vescovado, Paolo e Barbara, The Cook, Impronta d’Acqua, Sarri, Nove; Claudio. Volendo degustare piatti della “tradizionale” del territorio alla scoperta di antichi sapori delle valli liguri, consigliereie l’