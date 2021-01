£$A spasso per l’Italia:$£ le Marche, un “museo diffuso”

Pubblicato il 01 gennaio 2021 | 09:30

e Marche si caratterizzano per una singolare ricchezza di artisti a livello internazionale., uno degli interpreti della pittura rinascimentale;, tra i poeti più famosi della letteratura mondiale;, nota per il suo rivoluzionario metodo didattico;, uno dei più grandi compositori della storia della musica. Dal punto di vista geografico, la Marche presentano un territorio eterogeneo, in cui si alternanoche, di conseguenza, offrono parecchie specialità agroalimentari che non hanno nulla da invidiare alle altre regioni italiane.Laha origini antichissime con le sue molteplici varietà di prodotti che identificano il territorio, come il, il famoso salame morbido, detto l’ambasciatore più rappresentativo, i, capellini di grano duro all’uovo, pietanza sempre presente sulla tavola di Giacomo Leopardi, e leconosciute in tutto il mondocomposte da olive verdi farcite all'interno da un composto tenero a base di carne, di cui Giacomo Puccini e Gioacchino Rossini furono due grandi estimatori. Potremmo continuare ad elencarne altri, come la, i, la, il... Molteplici sono anche i Presidi Slow Food come la, la, l’, il, il, il, prodotti che ritroviamo nelle varie provincie del territorio.Dai sapori di mare delalle pietanze ricche di gusto tipiche delle zone di collina e di montagna, le Marche offrono, preparati rispettando i ricettari originali e le antiche tradizioni di una volta. I, una delle lasagne più famose d’Italia, prendono il nome in onore del generale austriaco Windisch-Graez e che vede la rivisitazione nella preparazione in tutte le regioni italiane con il nome di timballo o lasagna. Il, famosa zuppa di pesce. La leggenda narra che sulle barche non mancavano mai pomodori, peperoni, vino e aceto e con le “spezzature” della pesca veniva proposta una prelibatezza con l’aggiunta di acqua di mare. Anche questa pietanza propone un’originale variazione a San Benedetto del Tronto con l’aggiunta di molluschi o a Porto Recanati con lo zafferano.Il territorio, collinare e non, si presta molto alla produzione di grandi vini: l’, l’, il, il, ile il. Sono i più rappresentativi e hanno meritato 21 menzioni “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso. Anche gli oli extravergine d’oliva non sono da meno, capitanati dalla tenera ascolana: quattro le menzioni “Tre Foglie” del Gambero Rosso.Svariate sono le location dove degustare ottimi piatti curati nel dettaglio e con una maestria nel saper elaborare contrasti sensoriali e ottimi abbinamenti cibo-vino. Oltre alle tre stelle Michelin dicon il ristorante Uliassi, alle due stelle dicon il ristorante Madonnina del Pescatore, alla stella Michelin dicon il Ristorante Andreina e del Nostrano ristorante dello chef patron, sento di consigliare altri ristoranti che con dedizione, innovazione, manipolazione della materia prima e cura del dettaglio si stanno differenziando e che potrebbero essere anche presi in considerazione dalla Guida Michelin per la crescita che hanno avuto.Stiamo parlando de l’Arcade a Porto San Giorgio dello chef emergente, dell’Attico sul Mare di, del Tiglio a Montemonaco di. Sulla stessa scia si distinguono la Degusteria del Gigante a San Benedetto del Tronto, l’Osteria Ophis ad Offida, Signore te ne ringrazi a Montecosaro e la Ginestra ad Ancona.State pensando dove passare le prossime vacanze? Un tour enogastronomico nelle Marche sarebbe una bella idea!Per informazioni: www.stefanonico.it