Alta Badia sempre più “verde”. La tutela dell’ambiente è un must

18 aprile 2021

Alta Badia, un territorio da tutelare - Foto Alex Moling

Food Forest, l'orto-bosco

WOWnature Alta Badia per riforestare

Alta Badia Eco-Hiker: via i rifiuti

(Bz), la località nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, e un obiettivo che caratterizza tutte le attività che vi si svolgono. Tra queste da segnalare ilLachiamata anche foresta commestibile oppure orto-bosco, è. Si tratta di un sistema produttivo che cattura in modo permanente CO2 e aumenta la biodiversità alpina, migliorando allo stesso tempo la fertilità del suolo. L’Alta Badia, in collaborazione con Etifor (spin-off dell’Università di Padova), ha individuato nel Bosco Masisti al Passo Campolongo il luogo ideale per creare una Food Forest. In questo bosco, visitabile nei mesi estivi, si è creata un’ottima biodiversità e sarà possibile creare il proprio percorso auto-guidato, oppure partecipare alle escursioni organizzate, alla scoperta di ciò che madre natura offre. Lungo il sentiero verranno installati pannelli informativi, regalando la possibilità, oltre che di passeggiare, di conoscere tutti i segreti del bosco circostante. Verranno inoltre svelati tutti i segreti su come utilizzare nei piatti della cucina ladina, le erbe e i frutti raccolti.Sempre in collaborazione con Etifor è stato realizzato il progetto ambientale. A fine ottobre 2018 anche i boschi dell’Alta Badia hanno subito imponenti danni a causa della tempesta Vaia che si è violentemente abbattuta su queste zone, aprendo una profonda ferita nel cuore di queste montagne e distruggendo boschi secolari. Alta Badia e la granfondo ciclistica Maratona dles Dolomites – Enel sostengono lanella zona del Passo Campolongo. È possibile acquistare per sé o regalare alberi, che potranno essere piantati direttamente dall’acquirente, durante le giornate di riforestazione previste per l’estate 2021. A oggi ne sono stati adottati 2.100.La terza iniziativa,, ha lo scopo die delle Dolomiti, quale ecosistema molto fragile. Troppo spesso vengono disseminati nella natura scarti e rifiuti. Durante gli appuntamenti di Alta Badia Eco-Hiker, in programma la prossima estate, gli escursionisti hanno la possibilità di aiutare concretamente l’ambiente circostante. Ai partecipanti, accompagnati da un esperto del territorio, verranno forniti guanti, attrezzi, sacchetti bio e tutto l’occorrente per, lungo il percorso. Gli appuntamenti sono previsti per il 5 e il 19 luglio, per il 2 e 16 agosto e per il 6 settembre, nel totale rispetto delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19.Quando si parla di salvaguardia dell’ambiente è inoltre fondamentale pensare alla riduzione delle emissioni causate dal traffico automobilistico. In questa direzione va intesa anche l’. In Alta Badia sono ben 17 gli impianti di risalita per i quali è prevista l’apertura. Per il futuro la località punta a proporre sempre più manifestazioni, classificate come “Green Events”. Si tratta di eventi che prevedono vengano rispettati determinati criteri legati alla sostenibilità , sia nella pianificazione, come nell’organizzazione e nell’attuazione.Per informazioni: www.altabadia.org