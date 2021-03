Altopiano del Renon in primavera: natura, spazi aperti, movimento e relax per tutti

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 14:00

ffascinante “balcone” panoramico sulle, raggiungibile in meno di 12 minuti da Bolzano con la funivia, l’è un vero e proprio scrigno di bellezze naturali a due passi dalla città, perfetto per unaall’insegna dell’all’aria aperta, del, delle passeggiate nellae della riscoperta della semplicità e dei ritmi slow. Proprio quello che ci vuole per un “restart” didopo un anno faticoso e carico diQui sull’sono tante le possibilità di movimento e diper recuperare l’energia, il buon umore e il desiderio di riconnettersi con l’ambiente e riscoprire la nostra: dalle camminate nei boschi alle uscite in, dall’arrampicata al tiro con l’arco, dalle passeggiate aalletra i vigneti e le malghe, con infinite proposte formato famiglia per permettere a tutti, grandi e piccini, di trascorrere giornate senza pensieri scegliendo tra experiences di tutti i tipi.Una vera palestra a cielo aperto, il posto giusto per respirare a pieni polmoni, rilassarsi e dimenticarsi per un po’ l’automobile (che si lascia tranquillamente giù in città nei pressi della stazione ferroviaria) alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni.L’altopiano del Renon si trova proprio al centro della rete didell’, qui adatti a tutte le capacità! Una semplice gita in bicicletta o un circuito impegnativo? Qui certamente nessuno resterà deluso. Su e giù per il Renon vis-à-vis con le Dolomiti, in sella e via, attraversando in lungo e in largo l'altopiano, alla scoperta del Renon.Un paradiso per iche possono scegliere se avventurarsi da soli alla scoperta del territorio o prendere parte a bellissimiche attraverso percorsi di diversa durata e difficoltà invitano a scoprire gli angoli più suggestivi del soleggiato altopiano. Un esempio? Partendo da Auna di Sopra, i ciclisti più temprati possono anche raggiungere il Corno del Renon a quota 2.260 metri. Partecipando a un tour guidato (o soggiornando in una delle strutture che aderiscono alle proposte e-bike) è poi possibile. Da non dimenticare, infine, che da Soprabolzano si può anche scendere a Bolzano in funivia con bici al seguito (al costo di 7 euro, biglietto giornaliero).Ma si può scoprire il Renon anche camminando, scegliendo tra i varia piedi che attraversano pendii soleggiati a valle fino alle più alte vette del Corno, accompagnati da favolose viste sulle montagne. Tra i vari percorsi, molto piacevole quello sulle tracce di, il famoso ospite del Renon che ha scritto al suo collega"Qui sul Renon è divinamente bello…": il sentiero porta da Collalbo a Soprabolzano e viceversa e si può anche raggiungere ildi Costalovara. Oppure quello che da Collalbo gira attorno al colle Fenn per una via storica, dove già 7 secoli fa passavano imperatori, eserciti e commercianti in quanto collegava i paesi del nord con quelli del sud.Un’altra emozionante esperienza, ideale per combinare vacanza e natura, è iltradizionale, un esercizio adatto a tutte le età il cui obiettivo principale non è tanto quello di centrare un bersaglio bensì di gestire correttamente un attrezzo senza l’ausilio di mirino e stabilizzatori, stimolando la coordinazione mano-occhio. Qui viene praticato su un percorso di tiro immerso nella natura del Renon mirando a sagome di animali 3D, simulando una vera. La locale associazione sportivaoffre, su richiesta, corsi per principianti e per gruppi di almeno 4 persone.L’altopiano e il suo incantevole paesaggio sono poi ideali per chi ama, con tutta una serie di panoramiche randonnée a cavallo: un diverso punto di vista per conoscere il Renon appoggiandosi a diverse scuderie esul territorio (per maggiori informazioni: www.ritten.com/it/vacanze-altoadige/estate/equitazione ).Tantissimi gli spazi e le attività dedicate ai. A cominciare dal nuovissimo “Mondo favoloso di Toni”, una sorta dididattico d’alta quota, ispirato all’aquila soprannominata “Toni” e realizzato nell’area del Corno del Renon, la vetta che domina l’altopiano con la sua altezza di 2.260 metri. Arrivarci è facile: basta salire a bordo della(con partenza da Pemmern) per raggiungere in pochi minuti Cima Lago Nero (2.070 metri). Lì inizia il percorso, di circa 3 km, dove i più piccoli potranno leggere le favole scritte in un grandissimo libro-installazione, giocare in una sorta di nido-labirinto o sulle rive di un magico laghetto, arrampicarsi su una gigantesca aquila (finta) e scoprire il bello dei giochi all’aria aperta.Un’attrazione che si va aggiungere a una già lunghissima lista di attività a misura di famiglia: dalla visita grande allevamento dial maso Kaserhof di Soprabolzano ( www.kaserhof.it ), alle tante attività in fattoria proposte daie dagli, alla possibilità di fare le prime esperienze di arrampicata sportiva o a cavallo, fino ad arrivare alle numerose passeggiate alla scoperta dell’altipiano (come l’Hirtensteig, il “Sentiero del pastore”, percorso didattico tra prati, boschi e malghe; o l’itinerario - percorribile anche con i passeggini - che porta alle suggestive Piramidi di Terra; o ancora il “Funimal Forest”, il “Sentiero Selvaggio delle Meraviglie”, appositamente studiato per avvicinarsi, divertendosi, all’universo della tipica fauna alpina di queste zone).Senza dimenticare di fare un giro sul famoso, che collega Soprabolzano a Collalbo e permette un divertente tuffo nel passato grazie ad alcuni convogli formati da carrozze d’epoca rivestite in legno - due volte al giorno, sempre la mattina (per maggiori informazioni: www.ritten.com/it/famiglie/consigli-per-la-famiglia La primavera è la stagione ideale per riacquisire armonia e benessere rinforzando il proprio, in una benefica osmosi con le energie naturali. L’altopiano del Renon offre la possibilità di approfittare di questa salutare full immersion per migliorare sé stessi e la qualità della vita con le settimane “”: 7 pernottamenti, in un albergo o appartamento a scelta, a partire da 245 euro per persona con la possibilità di usufruire di tutti i vantaggi dellaNon solo. Le settimane primaverili offrono anche l’opportunità di scoprire il Renon grazie a una serie di proposte escursionistiche guidate adatte a tutti, per experiences a basso impatto ambientale (per maggiori informazioni: www.ritten.com/it/alloggi-e-offerte/offerte/14-rifiorire-sullaltipiano-del-sole ).Qualche esempio? "Miele, api e aria alveare", in cui l'apicoltore biologicoapre l'apiario e racconta dell’aria preziosa degli alveari che rafforza il sistema immunitario e allevia diversi disturbi come l'emicrania, l'asma e le allergie; “Dal grano al pane”, che conduce in altura ai coltivi dei masi dove ancora maturano idi montagna, con le cui farine viene poi impastato, infornato e degustato undall’aroma intenso e unico; “Erbe Aromatiche”, per andare alla scoperta - e alla raccolta - delle essenze selvatiche e delle loro straordinarie proprietà. La guida, esperta di, spiegherà i rudimenti dell'e al termine della gita verranno preparate tisane e formaggi alle erbe.Ma il Renon è anche puro relax e se già lo splendido panorama su monti e vallate libera la mente e regala ottimi spunti per abbandonarsi anima e corpo al rinnovato piacere figuriamoci un soggiorno wellness in uno dei tanti bellissimi hotel concoperta. L’elenco delle strutture è disponibile al link: www.ritten.com/it/vacanze-altoadige/wellness.html Laviene consegnata gratuitamente soggiornando nelle strutture partner dell’e include una serie di vantaggi, tra cui: libero utilizzo di tutti ipubblici in Alto Adige, compreso il trenino a scartamento ridotto e la Funivia del Renon, una corsa giornaliera di andata e ritorno con la cabinovia del Corno del Renon e l’ingresso in circa 90ed esposizioni in Alto Adige, quali il museo di Ötzi, il Messner Mountain Museum, il Museo d’apicoltura Plattnerhof, Castel Roncolo e molti altri ancora. In più offerte stagionali, riduzioni e vantaggi su attività per il tempo libero e sconti presso il Festival Bolzano Danza (per maggiori informazioni: www.renon.com/rittencard Per informazioni: www.renon.com