Castello di Padernello: nuovi soci per la rinascita

Pubblicato il 21 febbraio 2021 | 13:31

Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana - Foto: Virginio Gilberto

a preso il via la campagna dia sostegno della, che dal 2006, grazie a una grande opera di restauro e diche rischiava l’abbandono e la cancellazione di 600 anni di storia, si occupa di rendere vivo questo luogo di generatività sociale, di iniziative culturali edIl Castello di Padernello, maniero quattrocentesco dellasi rivolge infatti ai suoi soci, presenti e futuri, per continuare a portare avanti il suo, economica e sociale. Tra gli ultimi progetti, da segnalare ilstrutturale del, la creazione di une diintese come luoghi di formazione. Fino alsi può contribuire con il rinnovo o l’acquisto della tessera da«Mi piacerebbe che quest’anno ilfosse un atto personale di grande affetto verso la nostra Fondazione - ha dichiarato il presidente- che fosse un momento di grande emozione per condividere un progetto che da 15 anni ha portato il Castello di Padernello a essere un. Un luogo promotore della cultura, delle arti e della storia . Per il 2021 chiediamo, se è possibile, di sottoscrivere il rinnovo della tessera con un contributo maggiore dei 10 euro previsti dal regolamento. Confido nellaper superare questi momenti di difficoltà, per far sì che questo grande progetto didel nostro, di restauro del castello e di avvio di un borgo artigiano che possa dare lavoro ai nostri giovani possa continuare».Per informazioni: www.castellodipadernello.it