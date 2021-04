Ciclisti ed escursionisti in Irlanda lungo la Royal Canal Greenway

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 17:30

l 24 marzo è stata ufficialmente inaugurata la, il percorso che attraversa i lussureggianti paesaggi verdi dell'verso il maestoso fiumenelleirlandesi. Lunga 130 km, si tratta della greenway più estesa dell'isola d': corre verso est, seguendo il percorso di un canale di 225 anni, dalla cosmopolitanella contea di Kildare, attraverso le contee di Meath e Westmeath, fino a raggiungerenella contea di Longford.Il percorso dell’alzaia attraversa 90 ponti, 33 chiuse, 17 porti e quattro acquedotti, per non parlare dello splendido scenario irlandese e della miriade di, aree picnic, negozi, alloggi, noleggi di biciclette e attrazioni varie.Lungo la strada si mescolano paesaggi agresti e industriali, con, tutt'intorno campi ondulati, graziosiin riva ale monumenti storici. Questa greenway rappresenta il luogo ideale dove fare una fuga di una settimana senza auto o, semplicemente, per trascorrere un paio di giorni lontano dal caos e dalla frenesia quotidiana. È possibile esplorare la zona a piedi oppure percorrere più strada sulle due ruote: la Royal Canal Greenway è prevalentemente pianeggiante e asfaltata, oltre ad avere diversie ciclisti, di ogni età e livello, possono completare in una sola volta i 130 km o optare per una serie di percorsi più brevi, che vanno dai 6 km ai 15 km.Pedalare lungo sentieri tranquilli ricchi di fauna selvatica eguardando le chiatte attraversare il canale, fermarsi ad ammirare il patrimonio di chiuse, acquedotti e ponti, o interrompere il proprio percorso per prendere sentieri laterali, che includono gran parte della National Famine Way lunga 165 km.La città di, nella contea di Westmeath, si trova in una posizione centrale ideale da cui partire per esplorare la Royal Canal Greenway. Situata nel cuore dell'Ireland’s Ancient East, a soli 79 km da, questa vivace cittadina vanta servizi eccellenti,pluripremiati, pensioni e attività per tutte le età. Da Mullingar si può decidere di andare verso est o verso ovest: basta noleggiare una bicicletta, in uno dei numerosi negozi, e partire per unin cui ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.Se si preferisce, è possibile spostarsi intra le principali città lungo il percorso e, poiché la Greenway è accessibile allairlandese, si può tornare in treno al punto di partenza. L'ultima nata tra le incredibili vie verdi di tutto il Paese, diventerà ancora più lunga fino, in futuro, a raggiungere Dublino.Per informazioni: www.irlanda.com