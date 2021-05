Cirelli, dal vino in anfora ai progetti per valorizzare l'Abruzzo

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 16:30

Francesco Cirelli tra le sue anfore

Dal primo esperimento di vino in anfora alla viticoltura bio





Vini in vetrina



L'azienda Cirelli porge la mano al progetto editoriale food&music di Lorenzo Sandano





Giovanni Di Girolamo, Francesco Grandi e Francesco Cirelli





Da Cirelli la “Residenza gastronomica”: chef da tutta Italia

Benvenuto: Baccelli, fave piselli, finocchietto e germogli con un consommè di maiale nero;

Del maiale non si butta via niente: Arrosto di maiale nero, Porchetta di erbe, Frika di Gregorio, Ceci e ventricina, Bouquet di broccoli

Arrivederci: Pere e pecorino, tutto rigorosamente Made in Abruzzo.

iamo nelle splendide colline di, tra i famosi, a pochi chilometri dal mare del: qui sorge l’, giovane realtà di prima generazione guidata dal pescarese. Francesco si avvicina all’sin da bambino con i suoi nonni e l’amore per la natura lo porta, nel 2003, a comprare dei terreni ad Atri con il pieno sostegno dei suoi genitori.Dopo la laurea in, prima di cominciare a produrre il suo, si fa le ossa in diverse cantine italiane, tra le quali una in Sicilia dove conosce, quella che poi diventerà sua moglie e madre della loro bimba. L’azienda certificataè distesa su circa 22 ettari, con le coltivazioni non vinicole che vengono fatte roteare, e con utilizzo di concimi naturali.Nel 2011 fa il primo esperimento di vino indi terracotta toscana che oggi utilizza sia per la fermentazione che per l’affinamento. Ogni anfora ha una capacità di circa 800 litri ed è dotata di un chiusino in acciaio inox per limitare il contatto con l’ossigeno. «Volevo fare un vino pulito - ci spiega Francesco - con un sapore integro, netto, senza sbavature e così ho scelto l’utilizzo dell’anfora. Il mio obiettivo è selezionare le migliorie farne dei vini territoriali, autentici e contemporanei nel rispetto delleche siano realizzati in anfora o in acciaio. Oltre al vigneto negli altri ettari impiantiamo, farro, fichi, ulivi, ceci e inoltre abbiamo una piccola fattoria con maiali di razza nera, oche, capre, pecore, galline».A questa interessante realtà anche il progetto editoriale “”, a cura della giornalista, ha dedicato un focus del secondo numero del 2019.Francesco ha immaginato la suacome un luogo eclettico ed è per questo che ha voluto che l’amico giornalista, facesse la presentazione del suo libro proprio da lui. Nell’organizzazione dei suoi eventi Francesco è affiancato da, esperto in marketing&comunicazione. Lorenzo Sandano, giornalista e critico gastronomico freelance, romano de Roma, quasi trentenne, molto amico dell’Abruzzo e degli abruzzesi, è infatti l’autore del libro “100 piatti da assaggiare una volta nella vita. Bocconi atavici, ricette iconiche e scoperte gustative”, una raccolta culinaria alla quale ha abbinato una playlist musicale. I piatti sono stati fotografati dal talentuoso, fotografo romano ma originario della Marsica.«Sono partito dalla mia storia - ha raccontato Lorenzo durante la presentazione - dalle mie origini, da quello che mi incuriosiva. Scrivere questo libro sotto pandemia mi ha fatto sentire il desiderio di unalegata all'anima, alla, alla tradizione. E così, anche quando ho citatoe ristoranti blasonati, ho inserito piatti con queste caratteristiche».Quattro sono i piatti abruzzesi scelti dal giovane giornalista: Melanzana arrosto e caramello di pesca di, Reale a Castel di Sangro (Aq), socio Euro-Toques e chef tre stelle Michelin abbinata a The great beyond dei Rem; Terra dei calanchi di, Tosto ad Atri (Te) con Like a stone degli Audioslave, Arrostigin di, La Bandiera a Civitella Casanova (Pe) accompagnato da Your spirit’s alive dei Dropkick Murphys e infine, Foie gras (nella sezione Around the world) di, Villa Maiella a Guardiagrele (Ch) con la canzone Pour ma classe dei Brigada flores magon.Presenti all’evento tutti gli chef raccontati nel libro - tranne Romito - che hanno cucinato queste prelibatezze per i fortunati ospiti. I tre i piatti sono stati abbinati al vino frizzante rosato “Wine of Anarchy” naturalmente dell’azienda Cirelli con uve 100% Montepulciano. Sandano e Blasetti si sono trattenuti dopo la presentazione per un workshop a numero chiuso, organizzato dalla Cantina, sulla scrittura e la fotografia gastronomica.Il mese di aprile ha ospitato anche un altro evento nell’azienda, la prima “” targata Cirelli. Si tratta di un esperimento ideato da Francesco e Giovanni che intende far rete tra gli operatori locali, accogliendo chef provenienti da tutta Italia e perché no dall’estero, per unanel territorio abruzzese.«Il progetto si articola in 7 giorni per conoscere, interagire e confrontarsi con diversi produttori abruzzesi e le loro realtà – ha spiegato Cirelli - Come per una residenza artistica, alla fine della settimana, l’esperienza viene condensata in un pasto a più portate, rappresentativo di quello che è l’negli occhi dello chef».Si è iniziato con, giovanissimo chef toscano di 26 anni. Per lui è la prima volta in Abruzzo. Dopo il Liceo Classico e un’esperienza in una sorta di “comune” in Inghilterra, sceglie di iscriversi all’Università di Pollenzo e di intraprendere la carriera da cuoco. Seguono diverse esperienze internazionali: Scozia, Slovenia da Ana Roš, Copenaghen da Christian Puglisi; oggi lavora vicino Firenze nella Pensione Bencistà.Lo chef dopo avere visitato e conosciuto diversi produttori locali ha realizzato questo menu.«Dell’Abruzzo mi riporterò - conclude lo chef - il calore delle persone, l’autenticità dei produttori e la voglia di ritornare presto in questa collina dove mi sono sentito a casa». Prossime date e chef ancora top secret, ma siamo sicuri che ne vedremo delle belle.Per informazioni: agricolacirelli.com