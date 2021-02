Escursioni tra i vigneti, enoturismo a Bardolino

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 15:31

Turismo lento e in sicurezza tra i vigneti del Garda veronese

(Vr) è un borgo sulla riva del, un piccolo mondo antico che racchiude un’offerta ricchissima, una culla di un importantelungo millenni. Un’area vocata, dove effettuare anche affascinantiper conoscere i prodotti del territorio, dalall’Un giacimento enoturistico valorizzato dal nuovo, 100 chilometri dicircondati da, affacciati sul lago di Garda, percorribili ao in, su 18 diversiche prendono il nome dalla denominazione vinicola più celebre del territorio. Il percorso collega sei centri abitati (Bardolino, Affi, Costermano, Cavaion Veronese, Garda e Rivoli) e metteche hanno contribuito a preservare un paesaggio agreste peculiare, con le colline che digradano sul litorale lacustre. Scoprire il Cammino del Bardolino significa tornare a une in, alla larga da assembramenti e ritmi frenetici.Il completamento dell’opera ha portato all’installazione di 53(dotati di QR Code per la consultazione via app) che indicano il tracciato con apposita segnaletica e forniscono informazioni e curiosità su luoghi di interesse storico (compreso il Museo del Vino, a Costabella di Bardolino), religioso e artistico e prodotti tipici del territorio. Sono stati predisposti anche parcheggi gratuiti per lasciare in sicurezza l’auto eper godere di un pranzo al sacco. I percorsi spaziano dai(3 o 4 chilometri) allefino a 20 chilometri di percorrenza.Per informazioni: www.bardolinotop.it