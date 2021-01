Il fascino del borgo di Spello, tra balconi fioriti e ulivi

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 15:26

el cuore della verde, tra Assisi e Foligno, in provincia di Perugia, si incontra. La “Splendidissima Colonia Iulia Hispellum”, titolo conferitogli dall’imperatore, è un magnifico borgo che buona parte d’Italia conosce per le “Infiorate del Corpus Domini” ( www.infiorataspello.it ), che sono quegli straordinari, veri e propri quadri di arte sacra, realizzati con i petali di fiori da artisti famosi, con un impegno che dura mesi. In occasione di tale festività religiosa vengono posati lungo le vie e le piazzette delper omaggiare la processione dele per offrire uno spettacolo variopinto e gioioso alle migliaia di persone che colgono tale occasione per visitare Spello. La prossima edizione, la 59ª, è in programma il 5 e 6 giugno - sempre sia possibile in ragione delle condizioni sanitarie legate alla diffusione del Covid-19.La cittadina, adagiata ai piedi delè edificata, per buona parte, con iluscito dal cuore di questo gigante di pietra. Osservandola dall’alto, si ha l’impressione che le varie tonalità di rosa si diffondano sotto i raggi del sole e si rincorrano gioiose tra tetti mura e balconi, arricchendosi, in questa corsa, di una infinità di sfumature che ne fanno un suo tratto distintivo, che va ad aggiungersi alle tante peculiarità storiche, artistiche, culturali ed ambientali, che l’hanno fatto entrare nel prestigioso club dei “”. Per tali ragioni questo delizioso borgo umbro è la meta ideale per trascorrere alcuni giorni di riposo, visitando con calma e, nel contempo esplorandone gli interessanti dintorni.Molto interessante il. Qui l’urbanizzazione medievale e le testimonianze del periodo romano, tra cui 2 chilometri diperfettamente conservate, convivono in modo sublime e conferiscono a Spello un fascino senza tempo. Una cosa unica che “si tocca con mano” per le antiche viuzze acciottolate che, dalle romaniche Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere con le imponenti, si dipanano verso il cuore del borgo.Lungo il percorso si incontranod’arte edie didi qualità e si passeggia in compagnia di antiche case colorate di rosa, abbellite da balconi fioriti. Numerose anche leed ristoranti che invitano a concedersi soste gustose per assaggiare alcune delle tante specialità del territorio.Indimenticabile il. Dalla terrazza dove era costruito l’antico Foro romano, lo sguardo vaga sull’incantevole “giardino all’italiana” rappresentato dalla piana del Topino con la sua rigogliosa vegetazione e dalle dolci colline ricoperte di olivi che spaziano daad Assisi.Sulla via del ritorno si incrocia piazza Repubblica dove si trovano il Palazzo Comunale (costruito nella seconda metà del XIII secolo), il Palazzo Baglioni (eretto nel 1561 per volere di, signore di Spello, su progetto di Battaglia di) ed ilche raccoglie i bozzetti e la mostra fotografica storica della tradizione artistica più radicata nella comunità spellana, in grado di portare ogni anno nel borgo dalle 80 alle 100mila persone.In Piazza Matteotti, merita una tappa la Collegiata di, caratterizzata dalla facciata romanica del XIII secolo e da un campanile con le originarie campane del ‘200 e ‘400. All’interno l’altar maggiore con un tabernacolo del secondo decennio del ‘500, opera die, soprattutto, la Cappella Baglioni (o Cappella Bella), affrescata dal, con un lavoro pittorico completato in 8 mesi - tra l’autunno del 1500 e la primavera dell’anno successivo - che ancora oggi è considerato il suo principale capolavoro.Appena usciti dalla cerchia muraria, di grande interesse è la, in località Sant’Anna. Una antica residenza ed oggi moderno polo museale inaugurato nel 2018, con 360 mq di pavimenti acompletamente restaurati, risalenti alla Roma imperiale del III e IV secolo d.C. Se rimane un po’ di tempo a disposizione, si possono visitare i resti dell’che si trova sulla strada che da Porta Venere arriva ad Assisi, fare una passeggiata nei giardini del parco die concedersi qualche momento di relax nelle, in località San Felice Terme, per godere dei benefici effetti dell’acqua solfurea proveniente dalle viscere del Monte Subasio, che poi sgorga nella pianura sottostante.Sempre a Spello, in via San Giuseppe, si trova un’altra autentica chicca. Si tratta dell’archivio dellache comprende oltre 50mila documenti antichi di cui 3mila almanacchi, calendari e lunari provenienti da tutto il mondo. La pubblicazione più conosciuta è sicuramente l’, che viene stampato ininterrottamente dalla metà del ‘700 e che ancora oggi dispensa consigli e buone pratiche per la vita di tutti i giorni offrendo la giusta dose di ottimismo e curiosità.Lo storico Almanacco Barbanera ( www.barbanera.it ) è stato inserito dall’nel “Patrimonio documentario dell’Umanità”. Un prezioso riconoscimento che ha eletto la Collezione Barbanera “Memoria del Mondo”, simbolo degli almanacchi di ogni epoca e nazione.Spello, oltre ad essere uno dei Borghi più Belli d’Italia, fa anche parte delle. Le chiome degli olivi si estendono a perdita d’occhio sulle colline spellane. La pianta autoctona più diffusa è il, cultivar dalle cui olive si ricava l’“Dop Umbria Colli Assisi Spoleto” dal colore verde intenso e riflessi smeraldini. Tra i più pregiati d’Italia, si presenta al palato con una acidità molto contenuta e con note marcate di carciofo e mandorla acerba. Le olive sono ancora raccolte a mano per “brucatura”, cioè direttamente dalla pianta come secoli fa, e macinate a freddo per ricavare un olio extravergine di oliva di qualità superiore.Particolare importante: la fascia olivata tra Assisi e Spoleto ( www.fasciaolivata.it ) è il primo territorio italiano ad essere inserito tra i Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.Per celebrare nel migliore dei modi l’arrivo dell’olio novello si svolge annualmente, nel mese di novembre, lache tutti conoscono come la Festa dell’Oro , organizzata dalla locale Pro Loco ( www.prospello.it ). Durante la manifestazione si possono visitare i vari frantoi del territorio e partecipare a degustazioni guidate.I festeggiamenti proseguono nelle osterie e nei ristoranti per assaggiare le specialità del territorio tra cui gli “” al tartufo nero, gli spaghetti alla caciotta del Subasio con scaglie di tartufo nero e la faraona in salmì con spinaci, accompagnando il tutto con un buon calice di vino Doc o Docg scegliendolo tra quelli prodotti dalla www.stradadeivinidelcantico.it ) che ricomprende anche il territorio di Spello. La festa poi si conclude con la sfilata dei carri allegorici della “Frasca” con accompagnamento di musica e scene di vita contadina.Per informazioni: turismo.comune.spello.pg.it