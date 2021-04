I viaggi slow di Boscolo alla scoperta di tutta l'Italia

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 10:30

Il Trenino del Bernina

Montagna: alla scoperta della Valtellina, da Bormio a Livigno fino a St Moritz

8 giorni, 7 pernottamenti e prime colazioni,

viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati,

accompagnatore per tutta la durata del viaggio,

protocollo di sicurezza,

assistenza 24 ore su 24,

guide locali,

assicurazione,

assistenza medica in viaggio (include anche copertura per eventi pandemici e malattie pregresse) e bagaglio,

visite guidate a Bormio e St Moritz,

7 cene (acqua inclusa),

degustazione di amaro presso la cantina Braulio,

degustazione di vino lungo la strada del vino.

salita in funivia e pranzo a Bormio 3000,

escursione al Parco Nazionale dello Stelvio con light trekking e pranzo,

escursione ai laghi di Cancano,

light trekking vicino Bormio

Il Salento e il suo mare: alla scoperta della Puglia

Le spiagge del Salento

8 giorni, 7 pernottamenti e prime colazioni,

viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati o volo in areo andata e ritorno con assistenza in aeroporto a Milano o Roma Fiumicino e trasferimento in hotel,

accompagnatore per tutta la durata del viaggio,

protocollo di sicurezza,

assistenza 24 ore su 24,

guide locali,

assicurazione assistenza medica in viaggio (include anche copertura per eventi pandemici e malattie pregresse) e bagaglio,

visite guidate a Bari e Lecce,

mini crociera in catamarano ad Otranto,

1 pranzo a base di pesce e 7 cene (acqua inclusa),

degustazione di capocollo a Martina Franca e paticciotto a Lecce,

servizio spiaggia in hotel a Otranto.

Salento: Ostuni, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli

Alberobello: pranzo in un tipico trullo

Castellana Grotte: visita al complesso speleologico

Sulle sponde del lago Maggiore: 5 giorni alla scoperta di Milano, Isole Borromee, Orta, Centovalli, Arona

Isola Bella

5 giorni, 4 pernottamenti e prime colazioni,

viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati,

accompagnatore per tutta la durata del viaggio,

protocollo di sicurezza,

assistenza 24 ore su 24,

guide locali,

assicurazione,

assistenza medica in viaggio (include anche copertura per eventi pandemici e malattie pregresse) e bagaglio,

visite guidate a Milano e Isole Borromee,

1 pranzo, 4 cene (acqua inclusa),

escursione alle isole Borromee su battello privato.

Baveno,

escursione ad Arona e Angera,

escursione con il trenino delle Centovalli.

Panorami del Veneto e Terme per 7 giorni

Padova

7 giorni, 6 pernottamenti e prime colazioni,

viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati,

accompagnatore per tutta la durata del viaggio,

protocollo di sicurezza,

assistenza 24 ore su 24,

guide locali,

assicurazione,

assistenza medica in viaggio (include anche copertura per eventi pandemici e malattie pregresse) e bagaglio,

visite guidate a Padova, Verona, Vicenza, Riviera del Brenta.

Ingresso alla Cappella degli Scrovegni e giro in trenino al Parco Sigurtà,

2 pranzi, 6 cene (acqua inclusa),

degustazione del brodo di giuggiole.

Terme Euganee, escursione a Chioggia con pranzo a base di pesce a Pellestrina,

escursione a Venezia, con eventuale estensione a Murano e Burano.

reinterpreta i viaggi guidati proponendo una nuova concezione: la. Proposte studiate ad hoc per chi desidera soggiornare sempre nello stesso luogo e spostarsi per esplorarepoco lontane comodamente raggiungibili in pullman. Un modo per andare alla scoperta dellascelta e di tutte le sue bellezze godendosi la tranquillità di una vacanza al mare, in montagna, al lago o alle terme sia in Italia che in Europa. Sempre senza rinunciare all’assistenza degli accompagnatorie con la possibilità di personalizzare al 100% la propria esperienza scegliendo tra le numeroseescursioni già incluse o facoltative disponibili.Un viaggio tra suggestivi panorami, boschi, piccoli centri, ville e laghi. Si parte con una passeggiata sulle rive del celebre, per poi proseguire versoe raggiungere l’hotel in cui è previsto il soggiorno per le sette notti. A Bormio d’obbligo un momento di relax nelle sue rinomate, mentre per chi ama i panorami consigliata l’escursione in alta quota (3.000 metri) in funivia. Un’esperienza che certamente lascerà il segno è il tragitto sulche vanta l’inserimento neiper quanto sia meraviglioso ciò che offre: foreste, piccoli borghi in pietra, ponti, viadotti, ghiacciai e tutti i colori della natura. Raggiunta, dopo un giro guidato in centro, un incantevole escursione in carrozza nellaper poi raggiungereper la visita del Santuario della Madonna.Per chi ama camminare, godere dell’aria frizzante della montagna, la bellissima escursione nel, uno dei più antichi parchi naturali italiani. Tappa successivacon il suo Parco delle Incisioni Rupestri, un museo a cielo aperto in cui è possibile ammirare delle incisioni sulle rocce che risalgono al periodo della, e gli antichi castelli quello di San Faustino e il Castello Nuovo.Sarà possibile, grazie a una escursione facoltativa, raggiungere i, dighe artificiali immerse in un panorama naturale bellissimo. Per chi desidera fare un po' diLivigno. Sulla via del rientro si percorrerà la famosa, dove si produce il rinomato, ed è prevista una degustazione in una cantina.La proposta, a partire da 1290 euro a persona, comprende:Escursioni facoltative:Il viaggio ha inizio in pullman o in aereo. Tra le tappe, prima di giungere incon il suo ricco patrimonio artistico e la Cattedrale Medioevale a pochi passi dal mare eda ammirare in tutta la sua bellezza bizantina anche grazie a una esperta guida.Raggiuntaci si potrà rilassare o approfittare dell’escursione facoltativa per andare alla scoperta di questo borgo bizantino che si sviluppa intorno al Castello e alla Cattedrale per poi godersi una piacevole gita in barca per respirare tutta la brezza marina e contemplare lapoi incanterà con le sue famosee chi lo desidera potrà visitare questa perla conosciuta anche come la città bianca e innamorarsi dei suoi scorci pittoreschi tra vicoli, ripide scalinare e piazzette. Essendo in Puglia impensabile non fermarsi aper entusiasmarsi di fronte alle sue bellezze barocche e gustare il tipicoMeta successivain cui si potrà decidere se trascorrere tutta la giornata al mare o esplorare la cittadina soprannominata dagli antichi greciossia Città Bella per poi raggiungeredove si incontrano i mari Adriatico e Jonio. Si parte poi per lacon due brevi soste a Locorotondo e Martina Franca per degustare il famoso capocollo. Si raggiunge poiper una foto ricordo tra i suoi celebri, per proseguire verso Castellana Grotte dove per chi lo desidera è prevista una visita facoltativa del suo straordinario complesso speleologico.La proposta, a partire da 1200 euro a persona, comprende:Escursioni facoltative.Per concedersi una pausa dalla vita di tutti i giorni lasciandosi cullare dalle placide acque del, apprezzando lunghe passeggiate e le sue meravigliose isole. Sembrerà di fare un viaggio nel tempo. Ma prima di arrivare sul lago verrà dedicata una visita acon il suo, il, la Basilica di Sant’Ambrogio e il famoso Museo della Scienza e della Tecnica. Giunti sul lago, con un battello privato, si parte alla scoperta delle sue perle:con il Palazzo Borromeo del XVII secolo e il Parco,meraviglioso, disposto su dieci terrazze;con il suo antico borgo medioevale; Isola Madre, la più grande delle, celebre anche per il suo immenso giardino botanico.Chi lo desidera può partecipare anche un paio di escursioni facoltative: la prima per ammirare la statua di San Carlo Borromeo ad Arona, visitare la bellissima rocca ad Angera, fino ad arrivare al suggestivo Eremo di Santa Caterina di Sasso; la seconda per un tragitto sul caratteristicoper un piacevole viaggio lungo la Valle Vigezzo per visitare Domodossola e arrivare fino a Locarno, in Svizzera. Per chiudere in bellezza questa vacanza non poteva mancare una visita al piccolo borgo medioevale di Orta e all’Isola di San Giulio.La proposta, a partire da 990 euro a persona, comprende:Escursioni facoltative:La prima tappa di questo incredibile viaggio in una delle regioni italiane più visitate èper ammirare tutte le sue bellezze tra cui la Cappella degli Scrovegni, il Battistero, la Basilica e le sue piazze:, della Frutta e dei Signori. Si raggiunge poi Montegrotto e l’hotel, in sui si soggiornerà, con le sue bellissimein cui rilassarsi ogni volta che si desidera dedicarsi al proprio benessere psicofisico.Altra meta del viaggio ècon la sua bellissima, la Casa di Romeo e Giulietta, la Chiesa di San Zeno Maggiore e la famosa Piazza delle Erbe. Si prosegue per Borghetto sul Mincio, un incantevole villaggio di origine longobarda, per giungere alper una rilassante passeggiata in questa splendida. Per chi lo desidera è prevista una escursione facoltativa a, la “piccola Venezia” e all’caratterizzata dalle sue case colorate e dai Murazzi.E poi, città natale del, per una passeggiata tra le vie del centro fino al Duomo e alla Basilica Palladiana, un vero capolavoro architettonico. Per chi vuole è prevista una escursione facoltativa nella suggestiva e unica Venezia che può essere estesa anche a. Tappa obbligatoria è poi, uno dei borghi più belli d’Italia sui, in cuitrascorse i suoi ultimi anni, e in cui sarà possibile assaggiare il tipico brodo di, liquore originale prodotto in zona.Sulla via del rientro la, la strada che unisce Padova a Venezia, celebre per le sue ville tra cui Villa Foscari, capolavoro del Palladio, La Barchessa Valmarana, Villa Widmann e Villa Pisani e Stra.La proposta, a partire da 1090 euro a persona, comprende:Escursioni facoltative:È possibile personalizzare il proprio viaggio fin dal momento della partenza. Se il cliente predilige ritmi rilassanti e lenti potrà scegliere i viaggi in pullman che partono direttamente dalla propria città o raggiugere il punto di partenza grazie alla fitta rete di navette Boscolo che collega oltre 200 città. Per un trattamento ancora più esclusivo e personalizzato Boscolo mette a disposizione il servizio “Partenza sotto casa” che, con un piccolo supplemento, offre la possibilità partire direttamente dal proprio domicilio. Se invece il cliente preferisce ottimizzare i tempi e iniziare il viaggio il prima possibile potrà raggiungere il resto del gruppo viaggiando in aereo.Per informazioni: www.boscolo.com