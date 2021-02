Un inverno alternativo a Livigno, tra ciaspolate e cucina a domicilio

Pubblicato il 21 febbraio 2021 | 19:32

Livigno, una vacanza invernale in sicurezza

Non solo sci: attività alternative per vivere la neve in sicurezza

Tante le attività alternative allo sci, come l'arrampicata sul ghiaccio

Check&Go: per organizzare al meglio ogni escursione

Escursioni, anche in mountain bike - foto: Roby Trab



Policy di cancellazione gratuita per hotel, appartamenti e servizi

E la tranquillità di prenotarsi la propria fuga tra la neve con cancellazione gratuita - foto: Roby Trab

Test anti-igienici rapidi

Shopping glamour e un'enogastronomia d'eccellenza

on basta un nuovo decreto a fermare la voglia di ripresa e rinascita del: la notizia della non riapertura degli impianti lascia dietro di sé una scia di delusione e sogni infranti, ma grazie al duro lavoro svolto durante l’e nei mesi autunnali da tutti gli operatori della stagione invernale 2020/2021 di Livigno può proseguire con una ricchissima offerta diallo sci e allo snowboard in pista e grazie ad alcune misure e policy attivate per agevolare il soggiorno digià da alcuni mesi.Con la presenza di molti ed ampi spazi che garantiscono un naturaleè infatti la meta perfetta per chi, nel rispetto di tutti i protocolli e le norme vigenti, non vuole rinunciare ad un soggiorno sulla neve.Negli ultimi mesi, Livigno ha potenziato tutte quelle attività che da sempre costituiscono gran parte dell’offerta invernale del Piccolo Tibet. Tra le attività più slow ci sono le, fat bike, untrainati dai cavalli o insieme ai lama e passeggiate sulla neve battuta del Winter Trail, ma per chi cerca pura adrenalina perfetti sono il, lo sci alpinismo, l’sul ghiaccio e la guida sportiva su ghiaccio; accanto ad attività più classiche e individuali come lofondo e biathlon, poi, ci sono il, il curling, le motoslitte e gli ice kart, per sfide uniche e indimenticabili con amici e familiari. A questo, si aggiunge la recente riapertura della zona dell'e il conseguente ampliamento delle piste pedonale e da fondo, un vero paradiso per chi cerca tranquillità e solitudine immersi nella natura.Tutti i dettagli sulle attività sono disponibili sul blog ufficiale Per mantenere il distanziamento e organizzare al meglio ogni uscita sulla neve, Livigno ha creato, un modo semplice, veloce ed intuitivo per scegliere ilmigliore e meno frequentato per la propriaancora prima della partenza. All’ingresso dei sentieri più frequentati durante l’inverno sono stati posizionati dei pannelli raffiguranti un: ad ogni escursionista basta inquadrarlo per effettuare il check-in sul sentiero e fare il resto ci pensano l’e il sito web ufficiale. Prima ancora di mettersi lo, infatti, gli escursionisti potranno accedere alla sezione dedicata dell’App o alla pagina dedicata livigno.eu/check-and-go per verificare in qualsiasi momento l’affluenza sui diversi percorsi e scegliere quello con meno affluenza e più adatto per la loro escursione, per godere della neve del Piccolo Tibet in piena tranquillità.Grazie alla collaborazione degli operatori e in collaborazione con l’Atc di Livigno, è tutt’ora attivo un piano di policy diche permette di prenotare la vacanza nel Piccolo Tibet con serenità e. Hotel e appartamenti aderenti sono contraddistinti da un: le strutture che lo espongono applicano la politica di cancellazione gratuita per qualsiasi motivo per tutta la stagione invernale, fino a maggio 2021 (prima di prenotare, si consiglia di leggere attentamente le condizioni di cancellazione riportate alla pagina dedicata ).Per contribuire alla tutela delladi lavoratori, residenti e visitatori, Livigno si è attrezzata cona cui ci si potrà sottoporre in situazioni dio incertezza. Oltre che contribuire al monitoraggio constante della situazione sanitaria nella località, ciò permetterà di avere una risposta immediata senza recarsi nei centri fuori dalla valle. In caso di turisti che risultino positivi al test, Livigno si è già strutturata per poter garantire luoghi sicuri in cui gli ospiti possano trascorrere il periodo diA rendere Livigno perfetta e speciale anche per chi non ama lo sport e le esperienze in quota sono la possibilità di unoglamour e slow trae negozi esclusivi e la riccad’eccellenza. Con l’App My Livigno è possibile conoscere per qualiè disponibile lao ile sfogliare i loro menù, ma è anche possibile consultare gli orari di apertura di tutti i negozi e scoprire dove trovare i propri brand preferiti con un semplice tap sullo schermo dello smartphone.