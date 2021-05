Itinerari in Baviera: Augsburg. La casa-museo di Bertolt Brecht

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 11:30

L'ingresso della Casa Museo di Brecht

La vita lungo cinque stanze

Una delle stanze che offre la cronologia fotografica

, in un antico quartiere detto del fiume Lech, che attraversa tutta la città sviluppandosi in una rete di canali, oggi patrimonio dell’Unesco.Attraverso un delizioso ponticello,. Dal 1998 la sua casa natale è stata trasformata in un moderno museo su due piani, che offre ai visitatori originali e preziosi documenti. Fotografie dell’epoca, la prima edizione delle sue opere in tedesco, copie dei suoi libri tradotti in lingue diverse, le scenografie delle sue opere teatrali, la camera da letto originale della madre di Brecht,e altre opere d‘arte di Caspar Neher.La Casa Museo di Brecht è oggi un museo di fama internazionale, che riesce a trasmettere un’immagine viva della vita di Brecht, dalle sue origine augustane fino alla sua morte a Berlino, insieme all’impatto ormai universale che hanno avuto le sue opere. Nelle prima stanza del museo viene offerta una esaustiva cronologia fotografica, al fine di introdurre la vita e le opere di Brecht. La suddivisione di questa cronologia si ritrova nella ripartizione delle cinque stanze al primo piano:È possibile connettersi con il cellulare a internet e attivare così una video guida, per esplorare la vita dell’atrtista. In suo onore, la città di Augsburg, a partire dal 1995, assegnaLa prossima premiazione avverrà nel 2022.L’esposizione permanente evidenzia anche, la celebre interprete di Brecht, scomparsa il 23 aprile di quest’anno.Per informazioni: www.augsburg-tourismus.de