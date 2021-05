L’Isola d'Elba celebra Napoleone, per un turismo dal sapore storico

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 16:30

del suo ospite illustre, che nei dieci mesi di esilio nella capitale dell’Arcipelago toscano lasciò un segno indelebile nella storia.«Con le associazioni La Federazione Europea delle Città Napoleoniche e Route Napoleon stiamo creando sinergie internazionali su questo importante anniversario - ha affermato, coordinatore Gestione associata turismo dell’Isola d’Elba - Grazie alla collaborazione di tutti i comuni dell’isola e dei festival abbiamo messo a punto, che offre ancora tanto da scoprire». “L’isola dalle 200 spiagge”, amata dai turisti che la scelgono come meta selvaggia, incontaminata e vicina, offrirà quest’anno qualcosa in più per permettere di vivere un’esperienza ancora più completa: una vacanza esperienziale ricca di storia e cultura.a partire dalla prima residenza, Palazzina dei Mulini, fino a quella estiva nell’entroterra, Villa San Martino. Pochi sanno che oltre a questi due luoghi di Portoferraio, Bonaparte fece allestire delle stanze anche tra le mura di Forte San Giacomo a Porto Azzurro mentre a Rio, accanto a quella che oggi è la sede del Museo del Parco Minerario, sorge un’antica villa che fu palazzo governativo e dove Napoleone era solito alloggiare. Gli appassionati non possono perdere, così come altri luoghi elbani ricchi di suggestioni e leggende. Uno tra tutti: lo scoglio della Paolina, in cui si narra che la sorella dell’Imperatore amasse bagnarsi in totale libertà.Pur soggiornando per pochi mesi sull’Isola, Napoleone lasciò tracce indelebili che segnarono la storia dell’Elba e di tutta Europa. Oggi è possibile ripercorrerle con una vasta scelta di trekking., oltre che per il clima mite, tanto da essere stata designata come sede dei mondiali Uci Mtb Marathon che si terranno a ottobre 2021. Per questo non mancano i tragitti da affrontare in bike ed ebike, attraverso il Bosco di San Martino o lungo le pendici del Monte Capanne.Ma l’Isola d’Elba è anche gastronomia. Dalle ricerche dello, raccolte nel libro A tavola con l’Imperatore, è facile scoprire come Bonaparte avesse un’attenzione particolare alla qualità, tanto, un documento che può essere considerato una sorta di Doc ante-litteram. L’Aleatico della cantina Acquabona ha vinto la Medaglia d'Oro al Concorso enologico internazionale Mondial des vins extremes 2020.Le atmosfere dell’epoca imperiale rivivono comunque nelle due, che per il bicentenario propone due novità: Il marengo di Napoleone, che prende il nome dalla moneta d’oro da venti franchi fatta coniare da Napoleone dopo la vittoria di Marengo, e Il bacio di Walewska, ispirato proprio all’amore che la contessa polacca dimostrò a Napoleone, raggiungendolo anche sull’Isola. Ma non dimentichiamo l’acqua oligominerale di Poggio (Marciana) proveniente dalla fonte che prende il nome per la frequentazione che ne faceva l'Imperatore.Per tutto il 2021 non mancheranno appuntamenti per celebrarne la figura. Tra le proposte spiccano i(26 agosto – 12 settembre), incentrati sulla passione di Napoleone per Haydn, di cui saranno riproposti i più bei quartetti d’archi; la(dal 22 al 29 agosto) con il corteo storico, la ricostruzione di un accampamento militare francese ottocentesco, la cena di gala in costume e menu ottocentesco;(1 ottobre) tradizionale festa di Capoliveri quest’anno tutta dedicata all’Imperatore.Per informazioni: www.visitelba.info