Le Maldive, non solo mare: ecco le 10 esperienze da non perdere

Un tuffo nel meraviglioso mondo della barriera corallina

1. Snorkeling safari

2. Nuotare con le mante

Nuotando in compagnia delle mante

3. Sunset cruise

4. Sandbank picnic

5. Maldive eco-friendly

C'è l'occasione di fare anche lezioni di biologia marina... sul posto!

6. Relax nelle Spa

7. Esperienze sott’acqua

Alcuni dei migliori tramonti al mondo

8. Sport adrenalinici

9. Il lato verde delle Maldive

10. Matrimoni pieds dans l’eau

sono famose per la loroe per ida cartolina. Oltre 1.190 isole adagiate nell’con una conformazione geografica unica in cui il distanziamento naturale è assicurato. Un luogo d’eccellenza per gli amanti del, della natura e delle immersioni, merito delledalle molteplici sfumature di colori, della sabbia bianca e finissima che circonda le piccole isole simili a gemme preziose e delle acque turchesi e poco profonde… un vero e proprio sogno ad occhi aperti.Ecco una selezione delle attività da mettere nella lista dei desideri per quando si potrà tornare a viaggiare verso questo paradiso naturale.Grazie alle acque trasparenti delle lagune e alla ricchissima vita sottomarina, loè una delle attività preferite da chi visita le Maldive. La maggior parte dei resort dispone di barriere coralline interne che consentono agli ospiti di nuotare e ammirare un'incredibile varietà di“tuffandosi” direttamente dalla propria camera.Tra i migliori spot: Banana Reef nell'atollo di Malé Nord, Ari Sud celebre per il suo Shark Thila dove è possibile ammirare gli squali e l'atollo di Felidhoo con i suoi spettacolari fondali sottomarini.Le Maldive sono uno dei luoghi migliori in cui fare immersioni con le, che qui nuotano in gruppo raggiungendo anche ledalle acque meno profonde. A dieci minuti di barca dal proprioè già possibile incontrare delle mante che nuotano con grazia intorno alle persone mentre si nutrono dell'abbondanteche arriva nell'atollo con le maree. Nuotare in presenza di queste eleganti creature è un’emozione davvero unica.Tra i migliori atolli in cui vivere l’esperienza, Hanifaru Bay nell’atollo di Baa.Le Maldive offrono alcuni dei migliorial mondo. Uno dei modi più romantici per ammirarli è con una, un'uscita inche viene organizzata dalla maggior parte dei resort e che può essere arricchita dae canapé.Tra i resort che organizzano l’attività il lussuoso Velassaru Maldives, situato nel South Malé Atoll, o il Rahaa Resort in Laamu Atoll che propone la crociera a bordo di un dhoni, la tradizionale barca di legno.Cosa c'è di più romantico che averetutta per sé? Alle Maldive è possibile raggiungere un, una striscia di sabbia bianchissima circondata solo dall'acqua turchese dell'Oceano Indiano in cui godersi uno squisito. I resort e gli operatori che organizzano queste escursioni si prenderanno cura della ristorazione e di tutti i servizi per rendere unica l'esperienza.Anche i visitatori possono contribuire ail delicatodelle Maldive prendendo parte a uno dei laboratori marini e aiorganizzati dai resort come la replantazione di coralli delle barriere coralline danneggiate o i tour di snorkeling per conoscere e imparare di più sull’ecosistema delle isole.Ad esempio l'eco-resort di lusso Gili Lankafushi, a 25 minuti di motoscafo da Male City, organizza press il suo Gili Veshi Marine Biology Shack letture e incontri persull'importanza di risparmiare acqua, energia e ambiente. Mentre l’Angsana Velavaru, resort situato a 40 minuti di idrovolante dall'aeroporto internazionale di Velana, offre agli ospiti l'opportunità di seguire le lezioni dio di esplorare le barriere coralline con un safari di snorkeling guidato.Le Maldive non sono solo il luogo migliore per rilassarsi, sono anche la meta perfetta per una. Tante lepresenti nei resort che offrono trattamenti e programmi benessere ispirati a discipline orientali e non solo.La Spa & Ayurvedic del Four Seasons Landaa Giraavaru propone lezioni di; la Spa dell’Anantara Kihavah Maldives Villas offre rilassanti massaggi in una delle suite per trattamenti sull'acqua cullati dalla rumore delle onde e accarezzati dalla; trattamenti deluxe nella prima e unica Spa di Clarins alle Maldive al The Residence Maldives Falhumaafushi.Avete mai pensato di dormire, cenare e provare un massaggio? Alle Maldive anche questo è possibile! Nel novembre 2018, presso il resort Conrad Maldives Ringali Island, ha fatto il suo debutto The Muraka che in lingua locale significa corallo. Si tratta di una lussuosa, con la camera da letto situata quasi 5 metri sotto il livello del mare per dormire letteralmente circondati dai coloratissimi pesci che popolano queste acque. Presso il resort Niyama Private Islands Maldives, sei metri sotto la superficie dell'acqua si trova invece ilun’oasi del gusto sottomarina per pranzi e cene con vista. E per chi vuole provare qualcosa di unico, l’Huvafen Fushi Maldives offre addirittura una Spa underwater la Pearl Spa con cabine per trattamenti immerse tra le meraviglie sottomarine.Oltre al relax sulle spiagge di sabbia bianca circondate da acque cristalline, le Maldive offrono una nuova e imperdibile esperienza perfetta per i viaggiatori in cerca di attività adrenaliniche: lo. Questa nuova esperienza è organizzata dapresso il Kandima Resort situato nell'atollo di Dhaalu a 30 minuti di volo dall'aeroporto internazionale di Velana. Si tratta di un lancio con, da un'altezza di circa 3.600 metri, realizzato in tandem con un istruttore esperto, e che permette di avere una vista a 360° sulla destinazione. Un'esperienza davvero memorabile da mettere nelper quando si potrà tornare a viaggiare verso questa meta paradisiaca.Le Maldive hanno anche un angolo! Situato nella punta più meridionale delle Maldive, l’Addu Atoll possiede alcuni deglipiù vari del Paese e ospita una grande e rigogliosa macchia verde, l’. Con la sua geografia unica, l'atollo coniuga perfettamente natura e sviluppo. Ad esempio a Hithadhoo è possibile esplorare una delle più grandi zone umide del Paese: Eydhigali Kilhi, unache ospita diverse specie di uccelli tipici delle Maldive tra cui l'airone di stagno maldiviano, la garzetta e la sterna bianca.Ilè tra gli eventi più importanti nella vita di una persona, e un ottimo modo per renderlo ancora più unico è celebrarlo alle Maldive. Numerosi sono i resort autorizzati a celebrare i cosiddetti “: una cerimonia senza valore legale, ma che viene realizzata per commemorare in modo moltoil legame di coppia, alla quale verrà rilasciato un certificato di matrimonio simbolico. La cerimonia può essere realizzata sulla spiaggia del resort, su un banco di sabbia, in barca a vela o addirittura sott'acqua. È anche possibile celebrarlo con i tradizionali costumi maldiviani e l’accompagnamento musicale di batteristi locali di Bodu Beru.Si consiglia a tutti i viaggiatori di monitorare il sito dell’Unità di Crisi della Farnesina ViaggiareSicuri.it per aggiornamenti in tempo reale sui viaggi e sugli spostamentiPer informazioni: visitmaldives.com