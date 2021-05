Natura, storia e buona tavola: tanti i motivi per visitare Tirolo

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 08:30

è il nome del paese che si trova appena sopra, noto a tutti per l’importante castello da cui prende il nome. Si tratta di una località che, seppur di piccole dimensioni, offre moltissime possibilità di, soprattutto per chi ama lae per chi cercae piaceri del. Ecco una sintesi di motivi validi per scegliere di trascorrere un soggiorno a Tirolo.L’imponente maniero che troneggia sulla Val d’Adige,, ha una storia che risale intorno al 1140, quando i Conti dellainiziarono a chiamarsi “Conti di Tirolo” e a prendere potere sul territorio. Lache conduce a Castel Tirolo è molto panoramica e offre scorci sulladi incredibile bellezza per poi interrompersi all’ingresso del nucleo castellano, con un imponente portone che sembra segnare il limite con il tempo presente.Infatti, una volta varcata la soglia, la sensazione è quella di aver fatto un salto nel passato: i portali scolpiti in marmo con figure animali e vegetali, la Sala dei Cavalieri, i capitelli,dellaromanica del XII secolo, il camminamento di ronda, coperto e chiuso che regala, scorci magnifici sul paese di Tirolo, il refettorio, il mastio, il tempio e la cripta. Al suo interno, Castel Tirolo ospita ilstorico-culturale della Provincia di Bolzano con un percorso espositivo sulla storia dell’Alto Adige dagli albori ad oggi: armi, testi, reliquie, dipinti, oggetti sacri e armature perfettamente conservati. I più piccoli in visita a Castel Tirolo potranno travestirsi con degli abiti medievali appositamente confezionati e impersonare il loro personaggio preferito: re, regina, cavaliere, castellana, artigiano, soldato e giullare.Il, a pochi passi dal castello sopracitato, ospita rapaci feriti o in difficoltà. L’area si presta molto come sede di questo centro, sia per le condizioni climatiche e la conformazione del luogo, sia per la tradizione della falconeria, che era molto praticata nelda nobili e principi. Il Centro Recupero Avifauna organizza per i visitatori dimostrazioni diin cui diversi uccelli sani (nati in cattività) come aquile, avvoltoi, falchi, gufi e poiane vengono lasciati volare liberamente sulla collina di Castel Tirolo. Nel corso della dimostrazione, inoltre, vengono fornite informazioni sulla vita di questi meravigliosi animali, sui pericoli a cui sono esposti attraverso la civilizzazione (fili dell’alta tensione, traffico…) e sulla protezione delle specie, anche perché isvolgono un ruolo importante nel ciclo della natura.Funivia Alta Muta per il Parco Naturale del Gruppo di Tessa, punto di partenza di escursioni di ogni tipoA pochi passi dal centro del paese di Tirolo parte lache porta velocemente alla Hochmuth/ Alta Muta (stazione a Monte), a 1.400 metri sopra il livello del mare. Il viaggio in funivia dura solo circa 5 minuti, un tempo brevissimo in cui apprezzare il meravigliosocon vista panoramica su Merano e sulla Val d’Adige. Dalla Muta sono numerose le possibilità diper ogni difficoltà, dalla discesa alla stazione a valle della funivia fino all’impegnativo percorso che porta ai, alle cime del Gruppo di Tessa e il lungo anello dell’Alta Via di Merano. È, inoltre, possibile raggiungere a piedi la cima del, a 2.200 metri slm.Pur essendo un centro di piccole dimensioni, Tirolo è una località che vanta in totale ben: una con ile due con il. Il Culinaria, gestito dai due fratelli Manfred (chef de cuisine) e(maître di sala), abbina a una cucina che fonde la tradizione rustica altoatesina con quella mediterranea un’offerta più ricercata e creativa che interpreta un viaggio tra l’Alto Adige e il mondo. Il Castel Fine Dining, situato all’interno dell’e guidato dallo chef, offre ai propri ospiti un’esperienza straordinaria attraverso prodotti di prima qualità e tecniche di cottura sofisticate che mettono in evidenza i sapori essenziali. Oltre che per gli intenditori, Tirolo è un vero paradiso anche per i, per gli amanti dellae dei sapori autentici. In questo senso, l’offerta gastronomica.Da via Monte Benedetto è possibile prendere lamonoposto che porta in pochi minuti a Merano. Costruita alla fine degli anni ’40, la seggiovia è in funzione con orario continuato da aprile a novembre. Raggiungere Merano scendendo con la seggiovia da Tirolo è molto semplice e si evita di prendere la macchina e cercare parcheggio. Il ritorno a Tirolo in seggiovia risulterà particolarmente gradito dopo un’intensa giornata di visita alla nota città di cura.foto: Dorf TirolPer informazioni: www.dorf-tirol.it