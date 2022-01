Ponti 2022: ecco quando si potrà andare in vacanza

La pandemia ha cambiato il modo di viaggiare e non ha ancora mollato la presa, mettendo in crisi alberghi e agriturismi. Nel tentativo però di guardare al futuro con maggiore ottimismo, viene in soccorso il calendario 2022 che, al contrario dell'anno appena conclusosi, concederà ai viaggiatori molti più ponti dei quali approfittare per poter partire.

Ponti 2022: il calendario sorride ai viaggiatori

Il 2021, è necessario dirlo, non è stato l'anno migliore per viaggiare. Non soltanto il Covid, che comunque ha fatto abbondantemente la sua parte, ma anche alcuni scherzi del calendario che non ha di fatto mai regalato ponti lunghi in occasione delle feste. Il 2022, almeno in questo senso, si apre con maggior ottimismo. Lo ha già fatto con l'Epifania, caduta di giovedì e che ha quindi permesso ai più fortunati di organizzarsi qualche giorno di vacanza sfruttando il ponte. Lo farà per il resto dell'anno, per qualcuno già a partire da Carnevale. In alcune Regioni chiuderanno le scuole, chi per il rito romano (28 febbraio e 1 marzo) chi per quello ambrosiano (4 e 5 marzo). Sarà per molti l'occasione di un giro sulla neve e sulle piste da sci, numero chiuso permettendo.

Pasqua per sorridere, ma niente Primo maggio

Sarà il periodo di Pasqua a essere portare di buone novelle. La festa cadrà il 17 aprile e permetterà a chi vuole partire di godersi, come sempre, tre giorni di vacanza (sabato Santo e Pasquetta). Chi potrà permetterselo invece potrà persino azzardare un lungo ponte fino al 25 aprile, che cadrà invece di lunedì. Restando con i piedi per terra è lecito comunque pensare, in occasione della Festa della Liberazione, a un weekend lungo da potersi godere in tutta tranquillità. La nota stonata del 2022 sarà invece il Primo maggio, che cadrà di domenica e non permetterà nessun ponte.

Estate di ponti, inverno da costruire

Un incastro interessante lo regalerà il 2 Giugno. La Festa della Repubblica sarà infatti di giovedì e concederà a chi lo vorrà di allungarsi fino alla domenica e godersi quattro giorni di relax e magari, cielo permettendo, un primo tuffo al mare. Discorso simile per Ferragosto, che cadrà di lunedì, concedendo un weekend lungo a chi non sarà ancora in vacanza.

Di rientro dalle ferie estive toccherà invece attendere l'1 novembre per sfruttare di nuovo il calendario e concedersi un po' di relax. Ognissanti cadrà di martedì e lascerà quindi spazio a quattro giorni di riposo. Anche l'Immacolata 2022 sarà fortunata. L'8 dicembre sarà infatti un giovedì, che concederà la possibilità di un ponte lungo. Niente da fare invece per il Natale, che cadrà di domenica e lascerà soltanto lo spazio del lunedì di Santo Stefano.