Pronti per tornare a viaggiare. Ecco i must-see di New York e i boutique hotel migliori dove soggiornare

, una delle città più amate al mondo, possiede l’indiscutibile capacità di risollevarsi dalle grandi sconfitte per evolversi, senza mai perdere i suoi tratti distintivi: il magnetismo, il fascino intramontabile e la magia che permette ad ogni sogno di realizzarsi. Contenitore di arte, architettura, musica, persone e sentimenti negli ultimi 3-4 anni la città ha accelerato il suo moto perpetuo di cambiamento e per lasorprenderà icon tante novità, indossando una veste più, genuina e attrattiva., brand di Quality Group attraverso gli aggiornamenti costanti il suo personale residente a New York e negli Stati Uniti, ha raccolto ladelle cose da non perdere quando si potrà tornare anellaIn unideale, alla scoperta del nuovo volto della città, il consiglio è, dalla sua area più antica, il, che custodisce ancora oggi alcune delle più antiche opere architettoniche di Manhattan e che rimanda al suo glorioso passato di. Questo distretto ha cambiato completamente il suo volto con la costruzione del, l’Ocolus di Calatrava – oggi l’hub più importante di Manhattan - e il memoriale e il; il vuoto creato dai soli uffici che trovavano spazio in questo quartiere è stato con la luce di locali, nuovissimiche ne fanno oggi uno dei punti più frizzanti della città.Sempre in quest’area dal- che conserva al suo interno le palme che erano ubicate nelle, ora avvolte da negozi di lusso e ristoranti - parte una passeggiata che porta fino acon i suoi piccoli caffè, i locali e le marine dove sono attraccate bellissimeoltre all’iconico, il molo commerciale che, spazzato dall’uragano Sandy, nel 2019 ha riaperto con uno stile più moderno dando spazio a tanti ristoranti e negozi il tutto impreziosito da uno splendidoda dove assistere a eventi concerti, godersi un drink e per che no, anche pianificare una crociera a bordo di un veliero, partendo proprio dalla baia.Tra le tappe da non perdere c’è sicuramente: uno degli investimenti immobiliari più cospicui e rappresentativi della. Un nuovo quartiere costellato da grattacieli futuristici, preziosi appartamenti residenziali, shopping center e ristoranti. Qui, lo scorso marzo, è stata inaugurata la più altadell’emisfero occidentale,, che offre una magnifica vista su tutta la città, sul fiumee il. La sua vetrata a pavimento è per i più audaci che desiderano guardare a più di 300 metri d'altezza sotto i propri piedi.Sempre in Hudson Yards ad attendere i visitatori è installata l’opera d’arte urbanistica: 154 scalinate, distribuite su 16 piani, con 80 terrazze panoramiche che garantiscono selfie mozzafiato.Da questo quartiere parte anche l’, finalmente completato percorre tutto il quartiere diper quasi 2,5 chilometri: il vecchio binario ferroviario dismesso e trasformato in giardino botanico pensile e museo d’arte a cielo aperto, a 9 m di altezza. Lungo tutto il percorso è possibile ammirare esposizioni temporanee di artisti locali e scorci molto particolari, dove poter ammirare magnifici murales e la perfetta armonia tra palazzi più moderni e antichi. Il tutto culmina adove una vecchia fabbrica di biscotti è stata riconvertita in un grandissimo, mecca dei, con i suoi, pastifici, panetterie e anche bancarelle di cibo etnico.Affacciato sul Chelsea Market, la primavera 2021 vedrà l’inaugurazione di, un nuovoche mantiene tutte le premesse per diventare uno deipiù affascinanti della città. La sua architettura che rimanda ad una foglia fluttuante sul fiume Hudson accoglierà prati verdi e dolcissime colline, alberi e arbusti oltre a un anfiteatro per più di 700 persone.Nellanon può mancare la visita del Museo della, inaugurato nel maggio del 2019. Un must imperdibile per chi visita New York per la prima volta ma anche per chi vuole conoscere i segreti dell’icona della città ammirando filmati d’epoca e pezzi della statua grandezza naturale., che fino a qualche anno fa era sede della guardia costiera di New York, dal 2018 è diventata uno dei parchi preferiti dai newyorkesi perma anche per trascorrere una notte sotto le stelle soggiornando in un lussuoso glamping con vista sullo skyline di Manhattan e la Statua della Libertà.In otticasono stati potenziati i collegamenti incon i vari distretti della città edistribuite in 600 punti prelievo, sostituiscono i passaggi in taxi.Immerso nel verde del Brooklyn Bridge Park, ilè uno dei più` recenti e innovatividi New York. È un’opera di tecnologia e ecologia, ubicato a due passi dalla Promenade di Brooklyn Heights e dal passaggio pedonale per l’iconico ponte. Le camere dispongono di letti con materassi di misto canapa e lenzuola di cotone biologico e riservano scorci unici sull’, sul Brooklyn Bridge e sullo spettacolare. Nelle aree comuni la struttura dispone di connessione gratuita WiFi, bar e caffetteria, la- aperta h24 -, unaper 50 persone, un cocktail lounge al decimo piano e uno splendidoIle` l’ultimodel famoso hotelierche ridefinisce il concetto di lusso ad un prezzo accessibile. Ubicato nello storico Lower East Side di Manhattan, adiacente al quartiere trendy di, il Public Hotel dispone di raffinati spazi comuni curati nei minimi dettagli. L’hotel offre tutti i servizi per soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno e sofisticato, con 3 bar,, il ristorante Public Kitchen del famoso chefe l’elegante rooftop lounge.Simbolo dello stile, ilera il terzo edificio più alto del mondo quando fu costruito nel 1932. Originariamente sede della Cities Services Company a New York City, oggi il Mint House at 70 Pine è rinato come un moderno hotel ed edificio residenziale. Nel cuore del, Mint House il Lyric Pine offre uno spazio impareggiabile e un design moderno nella città che non dorme mai. Contre volte lo spazio delle tradizionali camere d'albergo di New York, l'hotel offre agli ospiti un, Crown Shy, una caffetteria in stile australiano, una, centro fitness all'avanguardia, simulatori die una pista da. Nella suite, gli ospiti hanno cucine completamente attrezzate e servizi unici, come il caffè locale di Sey con sede a Brooklyn, giradischi con una curata selezione di vinili, mobili e complementi personalizzati,e generi alimentari d'eccellenza.