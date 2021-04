Rilancio del turismo alle Canarie: le strategie dell’arcipelago iberico

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 09:30

R

Lanzarote, Caleta del Mero

Il nuovo corso lungo tre direttrici

Tenerife, Playa de Benijo

Contatto diretto tra turisti e operatori locali

idefinire il modello economico dell’arcipelago, creandodei settori primario, industriale e commerciale, e quelle del comparto turistico. Questo l’obiettivo del Governo delle Canarie, che punta sulla collaborazione tra i settori pubblici e privati per favorire la creazione di une competitivo, in grado di apportare valore aggiunto alle isole spagnole. Si chiama “”, ovvero "Destinazione Canarie", il piano per il. Il progetto, che verrà implementato nel corso dei prossimi tre anni, punta alleper facilitare l’accesso ai prodotti turistici, assicurando un’esperienza di viaggio autentica e sostenibile.Il programma si sviluppa lungo tre direttrici per promuovere il rapporto diretto e lo scambio tra. Il primo pilastro del nuovo modello è lo sviluppo di unache avrà una rete di sensori di(Iot) per raccogliere in tempo reale dati come situazione meteo, parametri ambientali o la concentrazione di visitatori nei principali luoghi turistici.Questi dati alimenteranno il secondo pilastro della strategia: il, che permetterà alledidi prodotti locali proveniente dai settori primario, commerciale e industriale, insieme alla logistica e ai servizi professionali necessari. Nell’ambito del Mercato Sostenibile sarà possibile certificare e rendere consapevoli i turisti dell’e il loro grado di circolarità, ovvero le risorse impiegate durante l’intero ciclo di vita.Il Mercato Sostenibile sarà affiancato dal, uno strumento a disposizione delle imprese turistiche peri propri prodotti e servizi ai viaggiatori in maniera diretta. A tal fine, si svilupperà un canale digitale (app e web) tra la destinazione e il turista per permettere ladi queste attività. Le Isole Canarie - ha spiegato, ministro del Turismo, industria e commercio - saranno laa guidare la. Vogliamo promuovere la crescita dell'economia all’interno dell’arcipelago, mettendo a diretto contatto icon gli. In quest’ottica, lagioca unper migliorare l'esperienza dei visitatori e, allo stesso tempo, garantire il massimo standard di sicurezza sanitaria. L’idea è di sviluppare una piattaforma di commercializzazione simile a quella dei grandi operatori internazionali, senza sostituirci a loro ma unendo le forze per offrire una valida alternativa all’attuale modo di fruire le esperienze di viaggio».Per informazioni: www.gobiernodecanarias.org