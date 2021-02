Ritornano i viaggi di nozze alla scoperta del Belpaese

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 12:35

C

La Costiera Amalfitana





Alla scoperta della Costiera Amalfitana

Viaggi ed itinerari per i neo sposini

elebrata dalle più importanti guide turistiche internazionali e vincitrice del Readers' Choice Awards 2020, l’è senza dubbio la meta dipiù desiderata e amata al mondo. Il Belpaese regala scorci ed esperienze che rimandano alle atmosfere di tanti Paesi esotici, conditi da sapori, colori e profumi introvabili in altri luoghi al mondo. Un piccolo scrigno che racchiude una sconfinata varietà dida mozzare il fiato, un ricco, architettonico, artistico, culturale scelto frequentemente come set didi tanteinternazionali e uno stile d’capace di fare scuola in tutto il mondo., brand di, ha così pensato di riproporre, come non accadeva da tempo , itinerari didisegnando una serie di proposte per scoprire la grande bellezza tutta italiana. Il meglio dell’Italia indi 8 giorni che prevedonoin strutture di pregio ed esperienze uniche suggerite.Tra queste proposte “” prevede ad esempio la partenza da, da vivere tra arte e, la visita deglicon un archeologo esperto per proseguire con unasulle pendici del Vesuvio. E ancora un aperitivo in yacht privato acon vista sui faraglioni di Capri, una passeggiata sul Sentiero degli Dei che offre uno affaccio verso l’infinito sul golfo e ancora tour guidati con degustazione die sfusato amalfitano.I pernottamenti sono previsti in alcuni degli hotel più iconici e di prestigio del quali l’Artemisia Domus e il Grand Hotel Vesuvio a Napoli, Laqua Charme e Boutique a Sorrento, il Massa Lubrense – Relais Blu e ancora NH Grand Hotel Convento a Amalfi e Casa Angelina a Maiori.Italyscape propone, per le partenze di aprile, quote a partire da 1.465 euro per 7 pernottamenti con trattamento di prima colazione, noleggio auto categoria C, linea telefonica di emergenza 24/7.Per informazioni: www.qualitygroup.it