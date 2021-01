Sardegna polo d’attrazione turistica: un elogio dal Regno Unito

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 16:25

L'articolo del Telegraph segnala le bellezze della Sardegna e l'ospitalità delle strutture del Gruppo Delphina

Delphina ha il proprio marchio per diversi prodotti agroalimentari

Una ricca offerta gastronomica

come luogo per la meditazione e il «», segnale di come questa sia sempre più un'esigenza per le “" per le quali la Sardegna è una candidata ideale. Quello della giornalista è un viaggio nei sapori e negli odori dellache la porta a vivere l'articolata offerta delUn'offerta completa a(Palau, Ss) grazie alledella Spa L'Incantu, «nota - scrive- per le sue terapie e per. Ma anche i trattamenti di acqua salata più rilassanti deaffrontano la dura concorrenza di Madre Natura. Una delle grandi gioie di Capo d'Orso è la sua pletora di- dalla mezzaluna sabbiosa di Cala Capra, alle quattro aree di pavimentazione in legno sopra l'acqua, ai miei punti preferiti - le minuscole calette di granito rosa che assicurano totale privacy». Tutti i resort Delphina sono immersi nelle, che viene esaltata e rispettata dallee a minimo impatto ambientale; tutti i servizi e le costruzioni rispettano la natura e sposano laProtagonista dell'articolo anche l'offerta enogastronomica che il Gruppo propone con i. «Anche il cibo- scrive la giornalista- è fondamentale qui: infatti, Delphina, il Gruppo che gestisce l'hotel, ha ildie altro ancora». Prodotti che rientrano nel progetto "", marchio di qualità Delphina a sostegno di una, basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a. Per questo più del 70% dei fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull'isola, con l'obiettivo di raggiungere l'80 per cento entro la fine del 2021.Il quotidiano inglese pubblica poi sul suo sito anche unacon inella quale inserisce nelle prime posizioni iDelphinaPer informazioni: www.delphina.it