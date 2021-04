Slovenia, estate in campeggio: ecco i 9 villaggi più “in” dove fare glamping

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 14:30

L

Lo Chateau Ramšak di Maribor, tra dolci colline tappezzate di vigneti

Chateau Ramšak

Il Garden Village a Bled, casette glamour in legno

Coccole in jacuzzi al Glamping Olimia Adria Village di Podcetrtek

Il fiabesco Herbal Glamping Resort a Ljubno, nel meraviglioso mondo delle erbe

Herbal Glamping Resort Liubno

Theodosius Forest Village, un abbraccio nella natura di Vipava

Theodosius Forest Village Vipava

Chocolate Village by the River, il glambing tematico di Maribor

Chocolate Village by the River

Green Resort Glamping, un rifugio verde a Radlje ob Dravi

In armonia con la natura, il Forest Glamping Resort Blaguš di Sveti Jurij ob Šcavnici

Forest Glamping Resort Blagu

Pikol Lake Village, una vacanza romantica tra le ninfee del lago a Nova Gorica

a tendenza per le prossime, ormai è chiaro, è quella di ricercare soluzioni, che assicurino, meglio se a due passi da casa. Una delle formule che godrà certamente di maggior successo è quella delche, se in passato rimandava a territori lontani dai climi tropicali, oggi è figlia di quelormai diffuso in tutti gli angoli del mondo. In questo ambito laè sicuramente un unicum: pur essendo estesa come una singola regione italiana, può vantare un’ampia rete di glamping e di altre sistemazioni tematiche innovative. Alcune di queste scommettono sul semplicedel legno sloveno e sul contatto diretto con la, altre invece sull’esclusività e sull’d’eccellenza con firma locale. È possibile conoscere iglamping sloveni dalle storie uniche e scegliere quello che trasformerà la vacanza prescelta in un’esperienza indimenticabile.Ildi Maribor è una gemma nascosta in una delle parti più belle e incontaminate della Slovenia: tra 15 ettari di dolcivestite di, nel cuore della pittoresca regione vinicola della, c'è un resort che è un vero paradiso per gli amanti della natura, del lusso... e del vino! A solo due passi dalla vivace città di Maribor, casa della vite più antica del mondo, si trova la tenuta Ramšak, con il suo fiabesco Chateau Ramšak che vanta unacon il più grande torchio d'Europa ed una location per lesituata vicino ad unromantico e rivitalizzante. L'arredamento delle splendide tende glamping si riflette in un lusso caldo ma sobrio ed è completato dacon vasca idromassaggio privata, dove godere di un'atmosfera romantica sotto le stelle.Prezzo a partire da 200 euro a notte per due personePer informazioni: www.chateauramsak.com Il Garden Village a Bled è il primo al mondo a riceveresecondo il criterio World of Glamping. A soli 300 metri dal, nascoste tra gli alberi, uno stagno, un ruscello e un orto, sorgono delle sorprendentie delle tende ricche di glamour. In un podere assolato, dove una volta sorgeva un vivaio, gli alberi non saranno solo i vostri accompagnatori, ma anche i vostri coinquilini. In una delle casette crescono, infatti, ben 8 alberi! Queste sistemazioni così originali vantano ilper la migliore idea nel. Una chicca: fa parte del villaggio anche il, che utilizza ingredienti che arrivano dall’di proprietà e dalle fattorie locali e che arricchisce ladella gastronomia slovena – da non dimenticare che la Slovenia è- con nuovi approcci.Prezzo a partire da 121 euro a notte per 2 personePer informazioni: www.gardenvillagebled.com Coccole in unaprivata di fronte allao nelle piscine di uno dei centri benessere più moderni d’Europa? Qui, al Glamping Olimia Adria Village, ci si può concedere entrambi. Sulle sorgenti dellesi può scegliere la comodità glamour di un, caratterizzato da tende lussuose e arredate con stile. Ogni tenda dispone di un bagno indipendente e di un climatizzatore, ma alcune sono dotate addirittura di cucina e piscina privata. Appena svegli sulla terrazza si trova un cestino con la, ricco di prelibatezze provenienti delledella zona. Gli ospiti hanno libero accesso ale alle piscine del Termalija Relax.Prezzo a partire da 126 euro a notte per due personePer informazioni: www.terme-olimia.com Una volta messo piede nel fiabescodi Ljubnom, si entrerà nel meraviglioso mondo delle. Immaginateavvolgenti che vi accompagnano ad ogni passo: nel giardino potrete scoprire la diversità delle erbe, dal seme al prodotto finale; ie lafaranno sì che tutti i vostri sensi si attivino ed insieme ai meravigliosi profumi, potrete sentire benefici effetti anche sulla; per finire con lesapientemente utilizzate in deliziose creazioni dellaPrezzo a partire da 280 euro a notte per 2 personePer informazioni: www.charmingslovenia.com Tra i pini profumati della, a meno di un'ora di strada da, si trova un paesino nel bosco, celato dal trambusto della città, in cui si trova una magnifica pace nell’abbraccio della natura, al. Le casette di legno, daled ideate nel rispetto del, si fondono impercettibilmente con le rocce sottostanti. La notte porta sonni tranquilli, il mattino risvegli unici in mezzo alla natura, ai margini di un vigneto. ?Gli arredi realizzati dalocali offrono un comfort elevato ed il piacere di riposare nell’abbraccio di piante odorose ed essenze di pino. Alcune casette sono dotate di unae di una sauna interna.Prezzo a partire da 170 euro a notte per 2 personePer informazioni: www.theodosius.si In Slovenia non mancano ie questo, il, è chiaramente il paradiso dei. In questo lussuoso resort glamping nel parco naturale lungo il fiume Drava, non lontano dalla città di Maribor, tutto ruota, infatti, intorno al: dallaai workshops, daiai. Vi basterà scegliere se dormire nascosti tra le chiome degli alberi o tra le colline lungo il fiume!Prezzo a partire da 260 euro a notte per 2 personePer informazioni: chocolatevillage.eu In questo rifugio verde, ila Radlje ob Dravi, tra i boschi dellae il, si potrà nuotare tra le ninfee nella primain Slovenia in un luogo che vanta il marchio d’argento Slovenia Green. Idi legno accanto ai campi di grano somigliano ai vecchi mulini di legno che un tempo operavano sul fiume Drava. Finestre rotonde e porte in vetro che si aprono alla natura con un tocco diPrezzo a partire da 120 euro a notte per 2 personePer informazioni: www.greenresort.si Comodamente situate in riva al lago Blaguš, a Sveti Jurij ob Šcavnici, le casette del, ideate con un'architettura unica e realizzate in armonia con la natura, ti daranno la sensazione di esserti svegliato in una. Trovate la pace nell’abbraccio dellache circonda il resort, calmate i vostri pensieri guardando l’azzurro dell’acqua luccicante. Ci si può riempire i polmoni di ossigeno mentre si passeggia a piedi scalzi sulla terrazza e ci si abbandona alla lettura all’ombra degli alberi.Prezzo a partire da 160 euro a notte per 2 personePer informazioni: www.charmingslovenia.com Una vacanza romantica tra le ninfee del lago non è niente male. A pochi chilometri dal confine, precisamente a, si può trascorrere la notte nel primodella Slovenia, il Pikol Lake Village. Ledonano calma e relax riempiendoti di una piacevole sensazione di libertà. Per chiudere in bellezza ci sono anche le coccole romantiche delledel ristorante, riconosciuto con ilPrezzo a partire da 230 euro a notte per 2 personePer informazioni: www.pikol.si