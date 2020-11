Il viaggio come esperienza: un altro turismo con Living Around

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 09:28

Living Around si rivolge a chi vuole conoscere il nostro Paese, ma che si concentra più sul concetto di essere che di avere

I viaggiatori cercano esperienze enogastronomiche

Tra gli obiettivi, dar voce alle piccole e medie imprese italiane che gravitano sui territori

Itinerari alla scoperta di prodotti tipici di un territorio e di cucina

l viaggio come. Questa la filosofia del progetto, startup di turismo esperienziale nata dall'idea diUna piattaforma - presentata on line il 25 novembre e operativa dal 10 dicembre - per far conoscere il territorio da un punto di vista, certo paesaggistico, culturale e artistico, ma anche per, i ristoranti e le, alberghi, bed& breakfast e agriturismi, con i loro prodotti e i produttori.L'iniziativa, promossa in collaborazione con la, ha come obiettivo di rilanciare un settore economico ferito ma su cui, nonostante la situazione attuale, si concentra una grande domanda da parte di fruitori nazionali ed internazionali. Il 71% delle persone in viaggio vuole vivere esperienze enogastronomiche che siano memorabili, mentre il 59% dichiara che le esperienze a tema li aiuta a scegliere tra più destinazioni.Itinerari, quelli di Living Around, che esulano dal turismo classico, in stretta connessione con i(altra cosa dai turisti), persone che vogliono conoscere il nostro Paese, ma che si concentrano più sul concetto di essere che di avere. Non è un caso che le proposte di itinerario prendano vita insieme al viaggiatore.Living Around lo porta alla scoperta di, musei anche poco conosciuti, ma che custodiscono la storia di quel luogo , osterie,, piccoli produttori.Cinque i fondamentali di Living Around., che per il progetto significa, nel senso di valorizzazione delle singole culture;: prodotti e produttori da raccontare;: promuove i luoghi con una visione sostenibile a tutto tondo;: al di fuori dei percorsi classici;: partecipazione, non una corsa a tappe forzate.Un’iniziativa ad ampio raggio che vuole dar voce alle piccole e medie imprese italiane che gravitano sui territori. «Abbiamo deciso di collaborare e partecipare al progetto, perchè proporre itinerari enogastronomici vuole dire parlare di prodotti tipici di un territorio e di cucina - spiega, presidente- fare turismo di qualità vuol dire anche mangiare di qualità e quindi valorizzare quella ristorazione che la Federazione italiana cuochi rappresenta. Living Around propone una filiera di ospitalità di primo piano, un progetto che è una vera novità». Insieme a Fic anche, associazione che riunisce i professionisti dell'ospitalità italiana.Da sottolineare anche il fatto che a produttori, aziende, ristoratori e strutture ricettive Living Around offre servizi e spazi per promuoversi e farsi conoscere dai viaggiatori, sviluppando anche un “”. Consente alle aziende di presentare e vendere i prodotti alle altre aziende che fanno parte del progetto, mettendo in connessione domanda e offertatramite incontri strutturati e piattaforme di scambio.In attesa che si riaprano le frontiere, esterne e interne, Living Around tutti i lunedì alle 18 proponeper viaggiare intanto con la mente. Previsti collegamenti con focus sugli itinerari e sull’universo enogastronomico e dell'ospitalità.Per informazioni: www.livingaround.it