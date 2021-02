£$Viaggio tra i borghi d'Italia:$£ Asolo, la città dai cento orizzonti

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 10:34

A

Il panorama di Asolo

Buen retiro di famosi artisti e letterati

La Torre Civica - foto: Luciano Vettorato





Cittadina slow e del buon vivere

Vista sulla Rocca

La chiesa di Sant'Anna

Alla scoperta di percorsi naturalistici

Osteria in via Browning

Buona cucina e prodotti tipici

I vigneti rivolti alla Rocca

Il borgo di Asolo visto da via Canova - foto: Luciano Vettorato

è un... semplicemente straordinario. Placidamente adagiato nella Marca trevigiana, è ricolmo di bellezze storico-artistiche e naturalistiche, fa parte dei “” e delle “” e si fregia della certificazione di “CittaSlow”. Il piccolo centro dei Veneti antichi divenne importante Municipium romano del I sec. a. C. ricordato da. La presenza dell’uomo è però segnalata fin dalla preistoria in ragione della posizione favorevole e della gradevolezza del clima. Il nome sembra derivi da “Asylum”, che significa asilo,. Sicuramente gli abitanti della zona si rifugiavano suinei momenti di difficoltà. Quello del “rifugio” è rimasto uno dei suoi tratti caratteristici, la cifra identitaria che ancora oggi si perpetua in quanti, anche fuggevolmente, vi si avvicinano.La sua straordinaria bellezza fece innamorare artisti, viaggiatori ed intellettuali di ogni epoca. È anche stato luogo di ispirazione di poeti e letterati di prim’ordine. Fra questi, l’umanista, lo scultore, il poeta inglese Robert Browning, l’architetto Carlo Scarpa, il compositore Gian Francesco Malipiero ed il pittore Marius Pictor.ne parlò nelle sue opere, definendola la “Città dei cento orizzonti”,, la “divina” che qui trascorse gli anni della seconda giovinezza, disse: «Amo Asolo perché è bello e tranquillo, paesetto di merletti e poesie»., scrittrice britannica ed instancabile viaggiatrice, scrisse “non potresti vedere altra cosa più bella di Asolo ora… d’inverno, coperte di neve abbagliante, queste colline ci si avvicinano; ma in primavera assumono questo colore pallido e lontano, e diventano remote e intime come sogni”. Anche, regina di Cipro, Gerusalemme e Armenia, apprezzò a tal punto Asolo che decise di trasferirsi assieme alla sua corte nel locale maniero, situato nella parte più elevata del centro storico, che ancora oggi è conosciuto come “Castello della regina”.La cittadina ha un centro storico ben conservato, arricchito da un significativo patrimonio materiale e immateriale ed è caratterizzata da un territorio unico, morbido e frizzante, in cui la natura si rinnova ad ogni stagione senza mai smettere di stupire. Ogni visita consente di conciliare il gusto per lae lacon i piaceri della. Nelle osterie, nei, nei caffè e nelleche si affacciano sui caratteristi portici, si possono gustare piatti preparati con i migliori prodotti locali e legati alla, come i “”, gli sfiziosi antipasti veneziani, accompagnati da un buon calice diCamminando in tutta tranquillità nel cuore del borgo si riesce ad assaporarne la bellezza fatta di piazze, di teatri, di palazzi, di chiese che custodiscono preziose opere d’arte ed anche di paesaggi straordinari. La passeggiata può iniziare dalla principale Piazza Garibaldi dove si trova la Fontana Maggiore da cui sgorga, ancora oggi, l’acqua dell’acquedotto romano sotterraneo “Le Bot” che alimentava le antiche terme. La piazza è circondata dal, dal Palazzo della Ragione ora, il cuore storico artistico della cittadina, con la magnifica loggia affrescata (all’interno si trovano una sezione archeologica ed una pinacoteca), da Villa Scotti e dalla casa gotica all’angolo.Sono anche numerosi i piccoli locali dove fermarsi a gustare le tante specialità enogastronomiche proposte dalla cucina locale. Salendo per via Collegio - fino all’ex convento dei Santi Pietro e Paolo ed a Porta Colmarion - si arriva agevolmente alla Rocca, simbolo indiscusso della cittadina. Collocata sulla sommità delsi presenta come una solida fortificazione militare, edificata tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo. Dai vari camminamenti si può godere di unche spazia dalle vette feltrine, alle, al Piave ed allaTornati in centro, si può visitare il Castello di Caterina Cornaro, altro simbolo del paesaggio asolano, al cui interno si trova il Teatro dedicato ad Eleonora Duse. Nel cortile ci sono uno spazio verde utilizzato per gli eventi estivi e la, dalla cui cima si gode uno straordinario panorama sul borgo e sulla pianura circostante. Proseguendo per via Canova si raggiunge Casa Duse, l’, le case anseatiche, la deliziosa chiesetta di Santa Caterina d’Alessandria, il giardino di, il Fresco di Villa Contarini e la casa longobarda con la caratteristica facciata in pietra tufacea. Sul percorso si incontra anche la Chiesa ed il convento di Sant’Anna con il vicino omonimo cimitero, dove sono sepolte due delle indimenticabili donne asolane, Eleonora Duse e Freya Stark.Con un po’ di tempo a disposizione si può arrivare al percorso naturalistico dei Foresti e seguire le indicazioni per il, una antica officina fabbrile con il maglio ancora funzionante, poi inoltrarsi per il sentiero adiacente al torrente Muson, risalire per via Riformati, percorrere un breve tratto del sentiero delle Due Rocche (quelle di Asolo e di) ed infine incamminarsi per il percorso didattico - naturalistico “”.Altre escursioni molto interessanti riguardano ledella, da poco riattate, in località Forabosco e Colle di San Martino e corredate da pannelli illustrativi. Dal Colle di San Martino si può far ritorno ad Asolo percorrendo l’omonima strada soleggiata e circondata da ulivi; al bivio posto appena fuori le mura si può scegliere di percorrere il Foresto Vecchio, antica via di accesso al borgo, ammirando Villa Zen e un albero secolare, un- “el castagner” - recentemente inserito nell’archivio degli alberi monumentali d’Italia.I profumi che arrivano da ristoranti, trattorie ed osterie che si affacciano su portici e piazze del centro invitano ad una sosta gustosa per assaggiare le tante specialità della, semplice e genuina, legata alle stagioni ed alle antiche tradizioni culinarie venete. Per tali motivi non si può lasciare il borgo senza assaggiare alcune delle sue tante tipicità enogastronomiche: dalleai,dal musetto allatrevigiana, dallo spiedo all’oca del Mondragon, dal “lengual” (un cotechino che contiene al suo interno lalingua salmistrata del maiale) al “Figalét co l’uéta” (una salsiccia di fegato e uvetta); dalle zuppe di funghi alla pasta e fagioli per arrivare ale di Castelfranco Veneto, alla zucca ed agliDa non dimenticare i prodotti di malga, il miele del Grappa e la patata di Pagnano un ortaggio autoctono, biologico e saporito che deve le sue peculiarità al terreno in cui cresce, il più possibile naturale e privo di qualsiasi trattamento chimico. Tra le eccellenze culinarie di Asolo ci sono anche primi piatti, succulenti e legati alla tradizione a base di riso e pasta. Altro protagonista della cucina asolana è il: apprezzati i piatti a base di anguilla, stoccafisso, storione, trota, sarda e capasanta.Molto rinomati anche l’“Veneto del Grappa” unaprodotta nella fascia collinare pedemontana delle province di Vicenza e Treviso, i vini autoctoni quali la Recantina e l’ ottimo Asolo Prosecco Superiore Docg . Il borgo è anche ricompreso nell’area diproduzione dei vini Doc “”. Nel centro di Asolo è pure possibile trovare il pane cotto a legna e nei vari negozietti c’èl’imbarazzo della scelta tra salumi locali, vini, grappe, oli, confetture e dolci deliziosi.Ogni anno ad agosto con la manifestazione “”, si celebrano con degustazioni e assaggi i migliori vini del territorio ed i prodotti locali tipici. Nell’arco dell’anno la cittadina diventa il palcoscenico di importanti eventi dedicati alla, al teatro ed alla fotografia. C’è anche un mercatino dell’antiquariato e del collezionismo che si svolge ogni seconda domenica del mese e, dalla primavera all’autunno sono anche in programma diverse feste epaesane per celebrare nel migliore dei modi alcuni dei tanti prodotti tipici.Tutte queste iniziative ne fanno la meta ideale anche per una, per concedersi una “full immersion” nella città dei “cento orizzonti” e nel contempo incontrare i piaceri della tavola, sulla scia dei profumi invitanti dei tanti prodotti che danno vita alla sua interessante enogastronomia.Per informazioni: www.asolo.it