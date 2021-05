Villas by Relais & Châteaux: turismo di lusso in case private

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 17:30

Zabuco Honeymoon, Dominica, Caraibi

Premium Pool Villa, Hotel Il San Corrado, Noto (Sr)

Uso esclusivo, privacy, sicurezza

Zarafa Selinda, Botswana

Tutta la gamma di servizi di un Relais & Châteaux

Monaci delle Terre Nere, Zafferana Etnea (Ct)

Undici realtà uniche in Italia

asceche continuerà a crescere e ampliarsi nel corso dell'estate. La risposta di Relais & Châteaux ai cambiamenti epocali che la pandemia ha imposto al settore del turismo.che vuole soddisfare le esigenze dei viaggiatori di oggi, sempre più orientati verso staycation in luoghi facilmente raggiungibili con la propria auto e in cerca di ampi spazi privati per tutelare la sicurezza della famiglia e degli amici con cui viaggiano.La collezione comprende cottage nelle campagne irlandesi, raffinati riad marocchini, chalet nelle Alpi svizzere e austriache, lodge su isole e nell'Oceano Indiano.come spiagge, piscine, vasche idromassaggio all'aperto e campi da tennis rigorosamente privati.Le ville, disponibili solo a uso esclusivo, rispondono a criteri estremamente rigorosi per garantire agli ospiti massima tranquillità, privacy e sicurezza. Con, dispongono di un accesso privato e non hanno proprietà adiacenti (a eccezione delle soluzioni in centro città). All'interno offrono spazi dedicati alla ristorazione e ampie terrazze per soddisfare, in un contesto completamente privato, le esigenze di relax e convivialità di coppie, famiglie e piccoli gruppi di amici in vacanza.In coerenza con i principi e i valori che guidano lo sviluppo dell'associazione, ciascuna villa sorge in un contesto tranquillo e appartato,, e interpreta lo spirito, la storia, le tradizioni e la cultura enogastronomica del luogo in cui si trova.La totale personalizzazione del servizio e l'eccellenza dell'offerta enogastronomica sono gli elementi che distinguono questa nuova collezione dagli standard del settore. Gli ospiti hanno infatti accesso a tutta la gamma di servizi offerta da un hotel Relais & Châteaux, ma in esclusiva e nella privacy della propria villa: possono, per esempio, degustare, magari approfittando del servizio di baby-sitting per regalarsi qualche ora in tutta tranquillità.«La pandemia ci ha spinti a pensare oltre, a crescere e a evolvere affinché i nostri ospiti non rinunciassero per timore a concedersi una meritata pausa dalla quotidianità – ha spiegato, presidente internazionale di Relais & Châteaux - Villas by Relais & Châteaux è il frutto più evidente del grande lavoro svolto in questi mesi. Oggi più che mai i nostri ospiti apprezzano; scegliendo una delle nostre ville non dovranno scendere a compromessi tra sicurezza e accoglienza perché in qualsiasi momento potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dall'albergo , ma nell'intimità di una villa privata e quindi in totale tranquillità».: Palazzo Franceschi a Mira (Ve), villa secentesca la cui antica barchessa oggi ospita l'Hotel Villa Franceschi; Villa Il Borro e Villa Casetta a San Giustino Valdarno (Fi), entrambe all'interno della tenuta de Il Borro; Casa del Sole ad Alassio (Sv), immersa nel lussureggiante giardino botanico di Villa della Pergola; Villa Colonna a Castelnuovo Berardenga (Si), affacciata sui vigneti che circondano Borgo San Felice; Palazzo Santa Croce a Positano (Sa), antica residenza vescovile sul mare gestita da Il San Pietro di Positano; le Luxury Pool Villa e le Premium Pool Villa dell'Hotel Il San Corrado di Noto, a Noto (Sr) e diverse tipologie di sistemazioni private offerta da Monaci delle Terre Nere a Zafferana Etnea (Ct).Per informazioni: www.relaischateaux.com/it/villas/destinations