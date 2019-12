Pubblicato il 18 dicembre 2019 | 12:38

(Terrazza Clotilde Brera Giardino d'inverno milanese) 1/4 (Terrazza Clotilde Brera Giardino d'inverno milanese) 2/4 (Terrazza Clotilde Brera Giardino d'inverno milanese) 3/4 (Terrazza Clotilde Brera Giardino d'inverno milanese) 4/4 Previous Next

D

Domenico Della Salandra

a Clotilde Brera, in Piazza San Marco, oggi è possibile mangiare al caldo en plein air sfidando le temperature della stagione. La moderna struttura in vetro installata sulla terrazza contribuisce inoltre ad aumentare il fascino di questo spazio e a tradurre visivamente la doppia anima del ristorante: un mix & match ben riuscito di dettagli retrò e contemporaneità, che esprime lo spirito di tendenza e ricercato, senza dimenticare l’importanza della storia e delle tradizioni.A completare lo charme di questa scenografia la cucina d’autore di, che si esprime attraverso una serie di piatti che puntano su una grande materia prima elaborata tra tradizione e innovazione.Ricette come cotoletta o, risotto alla milanese, nervetti e trippa e in parallelo creazioni di ampio respiro che attingono al patrimonio della gastronomia italiana con un’interpretazione moderna e originale. Domenico Della Salandra ha inoltre collaborato con il mixologist Filippo Sisti per studiare il food pairing in abbinamento ai cocktail della drink list di Clotilde Brera.Interessanti le Acciughe in saor, aringa affumicata, cipolla rossa che si sposano con la freschezza di Mediterranean Beauty a base di gin, liquore di kumquat bruciati, spremuta di lime, sciroppo di basilico, oppure la Cotoletta in match con Ameri-calmo, rilettura di un classico dell’aperitivo creata utilizzando un bitter aromatico alle bacche di goji, vermouth rosso e soda al tamarindo.Per informazioni: www.clotildefood.com