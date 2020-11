La Svezia ora passa al lookdown: assembramenti con massimo 8 persone

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 16:07

In Svezia saranno vietati gli assembramenti con più di otto persone. Uno dei Paesi più permissivi per quanto riguarda le restrizioni messe in campo nella lotta al coronavirus cambia quindi strategia: lo ha annunciato il primo ministro svedese, Stefan Löfven, in una conferenza stampa questo lunedì. "Questa deve essere la nuova regola per l'intera società svedese: non andate in palestra, non andate nelle librerie e non organizzate cene. Cancellate tutto", ha detto. La misura, secondo quanto riporta il quotidiano svedese Dagens Nyheter, dovrebbe entrare in vigore il prossimo 24 novembre: a partire da quella data non saranno più permessi gli incontri con più di otto persone.Un limite che si riduce drasticamente, dal momento che il tetto precedentemente fissato era a 300 persone. Stoccolma, d'altronde, ha attirato l'attenzione internazionale per il suo approccio alla lotta contro l'emergenza coronavirus: una strategia basata più sulle raccomandazioni alla popolazione che su effettive chiusure e divieti. Che però non ha risparmiato il Paese dai contagi: al contrario, la Svezia fa oggi i conti con dei numeri, specialmente per quanto riguarda i decessi, molto più elevati che quelli registrati negli altri Paesi scandinavi.