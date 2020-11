Curva in crescita, ma lineare, Pregliasco: «Picco tra 7 giorni»

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 08:41

La "fase emergenza è quasi superata". A dirlo, come riporta l’Adnkronos, il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano a Sky Tg24: "La curva è in crescita ma è lineare, il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni. L'emergenza negli ospedali non è scavallata ma quasi, siamo nella fase di picco."In Lombardia si vedono i primi segnali di miglioramento della situazione. Bisogna insistere con il rispetto delle misure".Intanto per il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, "se nelle prossime settimane non ci sarà una reale diminuzione dei nuovi casi, nuove chiusure saranno inevitabili. Ciò che succederà nei prossimi 15 giorni, in termini di ricoveri e sofferenza degli ospedali, è inevitabile. I segnali di flessione dei contagi ci sono, flebili. Ma gli effetti su una minore pressione sugli ospedali li vedremo, eventualmente, più avanti. E purtroppo siamo ancora a 30mila positivi al giorno, se non c'è un'effettiva riduzione, arriveranno giorni ancora più difficili la gestione degli ospedali".