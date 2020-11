Australia del Sud, lockdown corto: chiusi bar e ristoranti, no viaggi

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 08:37

Lockdown di sei giorni per contenere la diffusione del coronavirus dopo la scoperta di un focolaio in un hotel: lo ha annunciato, come riporta il Guardian, il premier dell'Australia meridionale. Il lockdown, che partirà dalla mezzanotte di oggi, sarà mini nella durata ma abbastanza rigido. Chiuderanno tutte le università e le scuole tranne per i bambini con disabilità e i figli di lavoratori essenziali; stop a bar, ristoranti, pub, locali e anche al cibo da asporto; in ospedale si potrà andare solo per chemioterapie o altre cure per il cancro e per interventi urgenti; divieto di sport all'aperto, attività molto praticata in tutta l'Australia soprattutto adesso che è estate. E naturalmente fermi tutti i viaggi all'interno della regione.







L'Australia in generale è riuscita a gestire la pandemia di Covid-19 meglio di quasi tutti i Paesi al mondo con meno di 28mila casi totali e poco più di 900 vittime. Nel sud, dopo oltre sette giorni senza un caso di trasmissione locale, sono stati registrati 20 contagiati ad Adelaide dove altre 4.000 persone sono state costrette a mettersi in isolamento. Per questo il premier Steven Marshall ha annunciato le nuove misure e altri stati dell'Australia hanno chiuso i confini al sud.