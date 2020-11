Fontana fiducioso sulla Lombardia:

«Ora inizia la discesa»

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 09:50

Secondo il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, l’andamento dei nuovi casi di coronavirus suggerisce che «siamo arrivati in cima al plateau»: «Camminiamo in pianura e adesso inizierà la discesa». Il presidente lo ha detto intervenendo a Mattino5.



Secondo Fontana, «oggi vediamo i risultati dell’ordinanza regionale del 22 ottobre», mentre «fra qualche giorno inizieremo a vedere anche i dati del lockdown nazionale». «Abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento.



Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione», aggiunge, per poi precisare, però, che «è meglio un po’ di cautela per non dover poi vedere una ripartenza del virus», in quanto «più le misure sono rigorose e più si raggiungono risultati».

