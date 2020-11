Pubblicato il 20 novembre 2020 | 13:39

Un mega store vicino alla stazione di Liverpool Street e destinato ad essere uno dei più grandi tra i suoi 43 punti vendita sparsi nel mondo: Eataly, come riporta l’Ansa, si prepara a sbarcare nei primi mesi del 2021 anche a Londra.

Il maxi negozio, di oltre 3.700 mq, sorgerà all'ombra dal quartiere Shoreditch, zona delle nuove tendenza di East London e a due passi dalla City finanziaria, in linea con il motto della società "Eat, Shop and Learn" per la promozione dell'eccellenza gastronomica italiana nel mondo, attraverso dimostrazioni e degustazioni live, e una scuola di cucina. In vendita oltre 5mila prodotti, accanto a tre ristoranti, e con la chicca della più vasta cantina di vini italiani nel Regno Unito. Prevista pure un'area food on-the-go.

Lo store londinese, che richiederà circa 300 nuove assunzioni, doveva essere inaugurato entro la fine del 2020, ma l'apertura è stata rinviata a causa dell'emergenza Covid e degli intoppi causati da lockdown e restrizioni varie. Da tempo la capitale britannica "era un nostro obiettivo per l'espansione globale", ha dichiarato l'amministratore delegato di Eataly, Nicola Farinetti, figlio di Oscar, fondatore della catena nel 2007.