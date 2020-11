Allentando le misure si rischia, Ricciardi: Insostenibile terza ondata

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 09:29

Se in Italia si allentano le misure per esempio sotto Natale, c'è il rischio di una terza ondata di Covid? Per Walter Ricciardi, intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3, come riporta l’Adnkronos, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, la risposta è sì. "Do solo un dato per far capire la pressione sugli operatori: soltanto questo mese si sono contagiati in 27mila fra medici e infermieri: 900 al giorno", ha riferito Ricciardi. "E' chiaro che, se continua, questa pressione non solo rende impossibile curare i pazienti, ma sguarnisce anche la prima linea, perché per quanto tu ti possa proteggere i pazienti li devi assistere, e spesso succede che abbassi la guardia".







E' quindi "assolutamente necessario limitare la mobilità - ha proseguito Ricciardi - fare in questo momento solo le cose che veramente servono. Lavorare, produrre, muoversi per motivi sanitari, ma tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente evitato". Quanto alla possibilità di agire con la leva delle sanzioni verso chi viola le regole anti-contagio, per l'esperto "sarebbe bellissimo se tutti lo facessero con la convinzione di evitare questi danni importanti alla collettività. E' chiaro che, se c'è qualcuno che con irresponsabilità tende ad assembrarsi, è necessario che ci siano le sanzioni e che queste vengano irrogate con adeguatezza".

"Quello che sta succedendo è un rallentamento dell'aumento" dei contagi da Covid-19 "e l'esperienza ci dice che quando questo succede c'è un appiattimento, quindi c'è un plateau che dura un mese, un mese e mezzo. Dobbiamo perseverare, dipende da noi", ha spiegato poi Ricciardi. "Le misure - ha evidenziato - stanno funzionando perché sono differenziate in funzione delle diverse situazioni epidemiologiche. Quindi abbiamo invertito in qualche modo l'aumento non la curva dell'epidemia. Dobbiamo aspettarci adesso un appiattimento. Quando ci sarà la diminuzione potremo parlare di riaperture o di ritorno a una situazione di maggiore normalità".

"Dobbiamo aprire le scuole quanto prima" perché "è una priorità" per il Paese. Ma sarà possibile farlo "ad alcune condizioni: limitare la circolazione del virus fuori dalle scuole", quindi in particolare "potenziare i trasporti e scaglionare gli ingressi. Bisogna fare in modo che i ragazzi non si contagino arrivando e uscendo da scuola", ha sottolineato inoltre l'esperto.