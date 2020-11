Pubblicato il 23 novembre 2020 | 08:52

Marchi di qualità, biologico, rintracciabilità degli alimenti ed etichettatura con irregolarità: denunciate 5 persone, sequestrate oltre 6 tonnellate di alimenti e 2.160 litri di olio d’oliva Nel corso del mese di novembre, i Reparti Tutela Agroalimentare (Rac), unitamente ai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) e alle Stazioni dei Gruppi Carabinieri Forestali, sul territorio nazionale, hanno eseguito controlli in 56 aziende del settore agroalimentare.Nel corso delle attività sono stati:- sequestrati 5.941 kg di alimenti, pari a 19 mila euro (false evocazioni ed infrazioni sull’etichettatura) e 2.160 litri di olio, per un valore di 15mila euro, dichiarato extravergine ma dalle analisi risultato di qualità inferiore;- denunciati i titolari di 5 aziende per frode in commercio e gestione illecita di rifiuti.In particolare, sono stati sequestrati per mancanza di rintracciabilità:- 82 kg di prodotti caseari e salumi, 145 litri di latte di pecora e 33 confezioni di ricotta;- 5.860 kg di mele.Sanzioni per 17.500 euro e diffida al titolare di un caseificio per aver posto su prodotti caseari etichette prive delle indicazioni obbligatorie.