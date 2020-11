Pubblicato il 25 novembre 2020 | 09:39

Venerdì 27 novembre, passate due settimane in fascia arancione, la Lombardia conoscerà il suo nuovo “colore” e se dunque la regione amministrata da Attilio Fontana potrà scendere nel livello di rischio e allentare le misure, anche se il ministro della Salute ha prorogato l’ordinanza che la poneva in zona rossa. Intanto Giulio Gallera, sottolineando i numeri del Rit, afferma che "siamo quasi una zona gialla oggi". Anche se, di certo non basta visto che ci sono 21 parametri per il passaggio da una zona all'altra."I dati della regione Lombardia" per quanto riguarda la diffusione del contagio di coronavirus "sono in netto miglioramento". Lo afferma l'assessore al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Mattino5, come riporta l'Adnkronos. "L'indice Rt nelle zone di Milano - sottolinea - è sotto 1% e così si sta avviando tutta la regione". "Aspettiamo le valutazioni dell'Istituto superiore di Sanità e il confronto con il governo - conclude l'assessore - ma, addirittura come ha detto il presidente Fontana, siamo quasi una zona gialla oggi".