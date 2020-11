Signorvino, il 27 novembre apre a Roma il 19° punto vendita

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 17:43

La situazione è innegabilmente difficile per tutti, per la ristorazione quasi drammatica, e le buone prospettive ed i sostegni sembrano davvero insufficienti. Ma l’enocatena di negozi specializzati di vino del, come annunciato da tempo, non smette di investire, di credere nel Made in Italy, come patrimonio riconosciuto nel mondo e perno di una rinascita.Proprio con queste premesse,annuncia oggi la prossima apertura del 19esimo punto vendita a Roma nelin via Laurentina, prevista per venerdì 27 novembre. L’obiettivo è quello di essere vicini al consumatore, ad un target sempre più eterogeneo di clienti, amanti del vino ed appassionati, e mettere alla portata di tutti una selezione ricercata di etichette di vino“Oltre all’importanza strategica per Signorvino di essere presenti nella capitale, speriamo di poter dare messaggio positivo a consumatori ed imprenditori. Investire e continuare a credere nel Made in Italy in un momento così drammatico siamo sicuri che possa avere anche una valenza etica e sociale, oltre ad un concreto riscontro economico” così commenta, General Manager Signorvino e parte della proprietà del Gruppo.Il servizio degli esperti della catena e l’importante funzione di assistenza deidurante la fase di scelta della bottiglia, la comunicazione ed il racconto delle referenze, deve rimanere una colonna portante della proposta, oltre che un modo per continuare a stare vicini, anche da remoto, ai propri clienti.L’impegno nell’apertura rapida di un metodo basato sull’omnicanalità e sulla possibilità di scegliere fra opzioni di acquisto in store ed online, con delivery ed asporto, dimostra la volontà del gruppo di reagire alla situazione che stiamo vivendo e la determinazione nel non voler lasciare a casa nessun dipendente, degli uffici centrali ma anche dei singoli locali.