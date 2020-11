Cambio al vertice di Domino's Pizza

in Italia

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 12:00

Domino’s Pizza Italia annuncia che il prossimo 31 dicembre 2020 Alessandro Lazzaroni lascerà l’attuale posizione di Amministratore Delegato dell’azienda per cogliere nuove sfide professionali. Il Consiglio di Amministrazione della Società, guidato dal Presidente Marcello Bottoli in rappresentanza del fondo EVCP Growth Equity, principale azionista del Gruppo, annuncerà il nome del nuovo AD di Domino’s Pizza Italia nelle prossime settimane.



“Ringrazio Alessandro per il lavoro svolto negli ultimi 5 anni e gli auguro ogni successo per il futuro. Domino’s in Italia è attualmente in un periodo di fortissimo sviluppo che prevede, fra le altre cose, il raddoppio dei punti vendita in Italia entro la fine del 2021, nonché una serie di iniziative di marketing importanti ed innovative. Tra queste, il recentissimo lancio delle “Ricette d’Autore”, pizze ideate dallo chef Marco Valletta con ingredienti IGP e DOP Made in Italy al 100%, oltre alla recente collaborazione per l’apertura di nuovi punti vendita di Domino’s Pizza nelle aree dei distributori IP in l’Italia. Tali progetti continueranno con la stessa intensità ed energia grazie alla professionalità del nostro formidabile management team e dei nostri franchisee, guidati dal Consiglio di Amministrazione e dal futuro Amministratore Delegato”, afferma il Presidente Marcello Bottoli.



“Ho preso la decisione di cogliere una nuova sfida professionale - conclude Alessandro Lazzaroni - e sono felice di sapere che Domino’s, che ho contribuito a portare in Italia, è nelle mani di un team di grandi professionisti che sarà in grado di continuare a rafforzare la significativa crescita del brand sul mercato italiano nei prossimi anni”.

