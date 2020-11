Pubblicato il 26 novembre 2020 | 18:01

ha sempre mostrato alle bambine di poter essere tutto ciò che desiderano, dando loro la possibilità attraverso il gioco di ricoprire ruoli differenti e intraprendere carriere di ogni genere incoraggiando l’immaginazione, la creatività, l’espressione e la scoperta di sè stesse.La missione del brand è proprio quella di dare valore al potenziale illimitato delle bambine, affinchè siano consapevoli di poter raggiungere qualunque traguardo desiderino per il loro futuro.Per le fan della più famosa bambola al mondo, il 2020 annuncia una sorpresa culinaria e divertente che mescola il gioco alla passione per la cucina: ildiunito a una speciale ricetta veggie diIlè realizzato ispirandosi ai veri camioncini itineranti dotati di cucina per portare la bontà del cibo ovunque. Un vero e proprio furgoncino accessoriato con cui le bambine potranno viaggiare con la mente e divertirsi a creare ricette gustose, sane e colorate, vivendo entusiasmanti momenti di leggerezza on the road con le amiche!Ma che gusto avrebbe un burger di, la prima veganburgeria d’Italia, ha accolto la sfida e ha realizzato un burger vegetale, in esclusiva per Barbie, in cui il colore rosa fa da protagonista: a partire dal pane, realizzato con Farina di tipo 1 italiana, colorato con l’estratto di barbabietola, la quale arricchisce anche il bun con i suoi semi confettati.Il patty, cuore del panino, è un mix di lenticchie, riso basmati e verdure quali carote e zucchine; completano la ricetta la Barbie mayo, a base di latte di soia e barbabietola, e il Barbie hummus, creato ad hoc, con un pizzico di paprika dolce e affumicata.vuole mettere alla prova i piccoli chef in erba e così ha chiamato all’appello due bimbi che, guidati dallo Chef di, avranno l’importante compito di preparare il. Supereranno la prova? Scopritelo insieme a noi:“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano” scrivevanelPer questo motivoha deciso di ideare con Barbie, ispirandosi al nuovissimoin lancio per il prossimo Natale, questo esclusivo burger, con la speranza che tutti possano farsi guidare dal bambino che ognuno di noi è stato e dimenticare, anche solo per pochi attimi, le difficoltà esterne.L’esclusivo burger nato da questa ghiotta collaborazione sarà disponibile in tutti id’Italia dal 27 novembre fino a metà febbraio 2021: in store (ove aperti in base al DPCM in vigore) e tramite delivery, utilizzando l’officialapp o attraverso le piattaforme di food delivery presenti sul territorio.