Per il Fashion Weekend dell'Immacolata Cortina cambia abito: tutto digital e social

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 17:48

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa dedicata alla decima edizione del Cortina Fashion Weekend, l’appuntamento più glamour delle Dolomiti che ogni anno, durante il ponte dell’Immacolata, segna l’inizio della stagione invernale. Per questo 2020, così complesso a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento ha dovuto fare un vero e proprio “cambio d’abito”, trasformandosi in una manifestazione prettamente digital, che “avrà luogo” soprattutto sui Social.





Alla conferenza sono intervenuti tutti i protagonisti di questa particolare edizione: il Direttivo di Cortina For Us, Associazione promotrice dell’evento, il Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, l’Assessore Paola Coletti e l’Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021, Valerio Giacobbi. Tutti uniti nell’indicare il Fashion Weekend di quest’anno come un forte segno di coraggio e fiducia nel futuro. Un’occasione per dimostrare la coesione tra le diverse parti sociali, pronte a sostenere il territorio con tutti gli strumenti a disposizione.

«Cortina è viva- ha dichiarato il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina - Oggi abbiamo presentato il Cortina Fashion Weekend, che da dieci anni inaugura la stagione invernale della Regina delle Dolomiti: un chiaro segnale di come si possa costruire insieme, anche quando si è costretti a navigare nella tempesta. Ma non solo. Domani, infatti, Una Montagna di Libri presenterà la sua XXIII edizione, il 12 dicembre si terrà la Snowboard World Cup in Faloria, quindi sarà il momento dei Mondiali di Sci Alpino e ancora molte altre iniziative, sempre con obiettivi molto chiari e con il massimo rispetto per le persone e la loro sicurezza. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato: si è fatto squadra e questo è il miglior spirito per affrontare ogni sfida».

«Cortina è pronta a ospitare i prossimi Campionati del mondo di sci – ha commentato Valerio Giacobbi, Amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021 – e l’appuntamento del Cortina Fashion Weekend, pur in formato nuovo rispetto al passato e in osservanza dei protocolli di sicurezza anti-Covid, segnerà idealmente lo start di questo “ultimo miglio” verso i Mondiali. Un messaggio di fiducia, quello del Cortina Fashion Weekend, che si sposa perfettamente con la volontà di Fondazione Cortina 2021 di realizzare un grande evento sportivo che sia capace di indicare al territorio e a tutto il Paese una direzione per superare la crisi contingente, dimostrando al mondo le grandi capacità del nostro Paese e riscoprendo l’orgoglio di essere italiani».