Se si taglia la pesca nel Mediterraneo importeremo più pagasio e vongole del Pacifico

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 18:36

Se dovesse andare in porto la proposta della Commissione europea di ridurre nel 2021, di un ulteriore 15%, l'attività di pesca nel Mediterraneo Occidentale per i sistemi a traino praticati in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia nord, ci sarebbe una perdita secca di fatturato di almeno 15 milioni di euro, con danni per pescatori e consumatori. Lo sostiene Fedagripesca-Confcooperative che ricorda come questo problema riguarda anche Spagna e Francia.







Se passasse questa norma, secondo l’organizzazione di pescatori avremmo un'invasione di prodotti importati, dai gamberi tigre alle vongole del pacifico o il pangasio e avremmo invece meno merluzzi, gamberi rosa, triglie naselli e scampi. «A rischio ci sono oltre 14 mila giornate di lavoro - spiega all’ANSA Fedagripesca - ma i danni maggiori sicuramente li avrebbero i consumatori vendendo ridurre l'offerta di specie pregiata a vantaggio di altre, sicuramente più economiche, ma con un rapporto qualità-prezzo decisamente più basso, senza parlare della tracciabilità».