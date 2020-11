Pubblicato il 28 novembre 2020 | 14:56

Una perdita del 70,2% del fatturato che nelle ultime stagioni era arrivato a superare i 10 miliardi di euro: questi i danni possibili della pandemia al turismo invernale. Il dato emerge da una ricerca, pubblicata in anteprima dall’Ansa, fatta da Jfc, che ogni anno pubblica l'Osservatorio Skipass Panorama Turismo.

"Le stime aggiornate a fine novembre - spiega il responsabile di Jfc Massimo Feruzzi - segnano dati in assoluto campo negativo con un bilancio previsionale di fine stagione stimato, purtroppo, in soli 3 miliardi 100 milioni rispetto ai 10 miliardi 409 milioni della stagione invernale 2018/2019 (ultima non "investita" dalla pandemia)". Il turismo montano invernale incide per una quota di circa l'11% sul totale del pil turistico nazionale, rappresentando quindi una cifra di poco superiore all'1% del complessivo pil italiano. (ANSA).