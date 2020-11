Il delivery sicuro e sostenibile?

Ecco la guida firmata Just Eat

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 12:52

Nasce la guida per aiutare i clienti in una gestione sostenibile di tutto il ciclo di vita del food delivery, dall'ordine a domicilio fino allo smaltimento e alla raccolta differenziata. A proporla è l'app per la consegna di cibo a domicilio Just Eat e Just Eat Takeaway.com con LifeGate, uno dei riferimenti sui temi della sostenibilità in Italia. La guida - spiega una nota - è accreditata con la prima del settore e vuole essere un supporto per i consumatori e i clienti che ordinano a domicilio, con l'obiettivo di promuovere e sensibilizzare ad un utilizzo consapevole del servizio e generare un impatto positivo sull'ambiente.



La guida disponibile online sul blog di Just Eat nella sezione Food Delivery Sostenibile, si declina in due aree principali, "Ordinare: consapevolezza e sostenibilità" e "Smaltire: attenzione all'ambiente e al pianeta", ripercorrendo tutte le fasi della consegna a domicilio. Con l'iniziativa l'Osservatorio di Just Eat rileva che il 74% degli italiani è attento a non sprecare cibo quando ordina online, riflettendo sulle quantità in base al numero di persone previste per il pasto.



Viene sottolineato, sulla base di un'indagine effettuata su un campione di oltre 12mila clienti del servizio, che il 33% dichiara di ordinare dai ristoranti più vicini per ridurre gli impatti ambientali e sostenere le piccole realtà locali, di non usare posate o piatti di plastica (32%), di bere l'acqua del rubinetto e non in bottiglie di plastica (29%), e di ordinare dai ristoranti che utilizzano confezioni eco sostenibili (28%) e da piattaforme che hanno comportamenti sostenibili (28%).

