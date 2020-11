Pubblicato il 30 novembre 2020 | 08:59

Cosa succederà a Natale? Potrebbe scattare il blocco totale negli spostamenti fra regioni, anche fra le zone gialle, dalla settimana precedente il 25 dicembre fino al 6 gennaio. Questo, secondo il Corriere della Sera, quanto potrebbe prevedere il nuovo Dpcm di Natale per scongiurare un aumento dei contagi nelle festività imminenti.







Il divieto di spostamento, spiega ancora il Corriere, entrerà in vigore tra il 19 e il 20. Nel frattempo, si legge, il governo sta lavorando a deroghe minime per la sicurezza dei cittadini. Fra queste, la possibilità sempre di rientrare presso la propria residenza o domicilio, mentre per le seconde case lo spostamento andrebbe effettuato prima del blocco; potrebbe inoltre essere previsto il ritorno nella casa di famiglia per trascorrere le feste con i genitori anziani.



«Se così sarà la deroga potrebbe essere utilizzata da un parente soltanto», spiega il Corriere della Sera; in valutazione anche la concessione della deroga per gli studenti che hanno spostato la residenza o il domicilio nella città dove si sono trasferiti per motivi di studio e vogliono tornare a casa per le vacanze; nel caso dei coniugi potrebbe essere concesso il ricongiungimento familiare da applicare anche ai partner conviventi; per chi deciderà di andare all’estero e per chi torna in Italia in occasione delle prossime festività, si potrebbe introdurre l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese.



Il Dpcm in vigore dal 4 dicembre confermerà, infine, il coprifuoco alle 22. «All'interno del governo c’è chi preme per prorogare questo limite alle 24 nei giorni di Natale e Capodanno, ma è una linea che difficilmente potrà essere accolta», si legge.



Intanto è iniziata la corsa al tampone in vista del cenone in famiglia. Come riporta l’Ansa, nei laboratori della Capitale, per esempio iniziano ad arrivare le prime richieste di chi, per "proteggere" i propri cari, vuole sottoporsi al test nei giorni precedenti alle feste.



«Sono già circa trecento le persone che hanno prenotato un tampone a ridosso del Natale nei nostri centri - spiega Mariastella Giorlandino, amministratrice delle reti Artemisia Lab che effettuano i test in otto strutture diffuse nel Lazio - noi stiamo prenotando però con l'indicazione di ricontattarci qualche giorno prima per valutare le singole situazioni e stabilire i tempi e la modalità più opportune».



Per Giorlandino «c'è grande confusione nella popolazione sui tamponi e un po’ di apprensione in vista del Natale perché si vuole proteggere i familiari più fragili. Stiamo cercando di dare le informazioni più dettagliate e i tempi di esecuzione più adatti - aggiunge - facendo capire che non bisogna avere fretta e anticipare i tempi. Nella sesta giornata dal contatto a rischio, per esempio, va fatto un antigenico qualitativo e non un quantitativo che deve essere fatto al nono giorno. Il molecolare anche al quinto giorno». Intanto sono oltre 15mila i tamponi rapidi effettuati in dieci giorni solo nelle farmacie del Lazio.



«Soltanto nella giornata ieri sono stati 3.500 - spiega Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma - Al momento sono 209 le farmacie nel Lazio che stanno effettuando i tamponi rapidi, ma il numero aumenta di giorno in giorno. Alcune si sono attrezzate con gazebo esterni».



Per il cenone di Natale nel Dpcm in arrivo non verranno date indicazioni sul numero dei commensali ma, semmai, raccomandazioni: non più d 6-7 a tavola e tutti dentro la "bolla familiare", ovvero parenti stretti e eventuali conviventi. Con la raccomandazione, nel caso, di sottoporre a test quei parenti che seppur stretti non si frequentano da tempo. Insomma quest'anno prima degli auguri e il brindisi, debitamente a distanza, il tampone se non d'obbligo è caldamente consigliato.