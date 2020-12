Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 14:56

Giulio Gallera

«Probabilmente avremo una terza ondata di coronavirus e questa arriverà a gennaio». Lo detto l'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione delle opposizioni.Gallera ha spiegato inoltre: «Abbiamo bisogno che le persone in prima linea ritrovino la forza e la motivazione per continuare ad andare avanti a curare le persone che inevitabilmente andranno negli ospedali» e ha assicurato il suo impegno «assoluto».Viene da chiedersi ancora una volta in quali mani sia la sanità lombarda considerando che le Regioni - Lombardia in primis - ha spinto per la riapertura, per tornare in zona arancione, per andare addirittura in quella gialla, per bruciare le tappe insomma... ma allo stesso tempo parli di terza ondata. L'impegno "assoluto" proprio non è del Pirellone in materia di sicurezza sanitaria e progettualità.